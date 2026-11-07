دعاء المطر لأهل غزة.. اللهم كن لهم عونًا وارحم ضعفهم واجبر كسرهم

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف دعاء المطر لأهل غزة، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وبداية سقوط الأمطار على عدد من المناطق، ومنها غزة.

دعاء المطر لأهل غزة

وقالت الصفحة الرسمية للأزهر، في منشور على “فيس بوك”:

"اللهم يا واسع الرحمة، ويا عظيم اللطف، الطف بأهلنا في غزة، واحفظ أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وشبابهم من قسوة البرد.

اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وأطعم جائعهم، واسقِ ظمآنهم، وداوِ مصابهم، واشفِ مريضهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همٍّ فرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية.

اللهم اجعل الأمطار بردًا وسلامًا عليهم، وسخِّر لهم من رحمتك مأمنًا وسكنًا، وكن لهم عونًا ونصيرًا، يا أرحم الراحمين".

دعاء المطر

ورد عن دعاء المطر، أن سيدنا رسول الله كان إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» [أخرجه البخاري]، أي: اللهم اجعله مَطَرَ خَيرٍ وبَرَكَةٍ ينتفع به الناس، لا مَطَرَ نِقمَةٍ وعَذاب.

كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقت نزول المطر "مطرنا بفضل الله ورحمته" أخرجه البخاري، وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اشتداد المطر: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر" أخرجه البخاري.

ومن دعاء المطر: "اللهم صيبا نافعا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعف عنا واكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة واغفر لنا وارض عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب.

اللهم يا من بيدك الغيث والرحمة، نسألك في هذه اللحظات المباركة ومع نزول المطر أن تجعلها ساعة استجابة، اللهم اجعل هذا المطر خيرًا وبركة، وسقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.

اللهم كما أنزلت الماء من السماء فأحييت به الأرض بعد موتها، فأحيِ قلوبنا بذكرك، وأنر صدورنا بالإيمان، واغسل عنا ذنوبنا وخطايانا كما يغسل المطر الأرض.

اللهم ارزقنا من واسع فضلك، وافتح لنا أبواب الخير والرزق، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واكتب لنا التوفيق والسداد في كل خطوة نخطوها".