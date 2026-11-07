متحدث الصحة الفلسطينية : نحتاج إلى خيام لأكثر من 70 ألف أسرة بقطاع غزة

أكد الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، أن الوضع داخل قطاع غزة مأسوي جدا جراء المنخفض الجوي التي تتعرض له البلاد حاليا ، حيث يفترش النازحون الشوارع بلا مأوى ويواجهون الموت بردا.

وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إن مياه الأمطار أغرقت المواطنين واختلطت بمياه الصرف الصحي مما أدى إلى غرق عدد كبير من المخيمات بمياه الأمطار والصرف الصحي ما يسبب انتشار كبير للأمراض".

وأضاف أن المنخفض الجوي تسبب في غرق 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين إلى جانب انهيار عشرات الجدران في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع إصابات ، لافتا إلى أن المستشفيات المتواجدة في القطاع تعاني من النقص الكبير في الأدوات والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الطبية ، هناك حاجة عاجلة إلى خيام لأكثر من 70 ألف أسرة ، فضلا عن الحاجة العاجلة لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة.

وأوضح أنه إذا ما استمر التعنت الإسرائيلي في إغلاق المعابر في ظل الأوضاع الحالية والمنخفض الجوي الذي يتعرض له القطاع الآن ستكون هناك كارثة إنسانية وصحية حقيقية في غزة.

وطالب الدكتور الدقران المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال الغذاء والخيام والأدوية والمستلزمات الطبية لانقاذ المواطنين والنازحين لأن الأزمة الإنسانية والصحية في تفاقم و الوضع في القطاع أكثر من مأساوي.