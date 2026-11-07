بعد الغردقة وأستراليا.. «تروما» لعمر رياض يصل ألمانيا

يواصل النجم الشاب عمر رياض حصد النجاحات بفيلمه الروائي الطويل «تروما» TRAUMA في المحافل السينمائية المحلية والدولية.

وأعلن المخرج والمؤلف حاتم قناوي اجتياز الفيلم للمراجعة الأولية وتأهله للمرحلة التالية ضمن فعاليات مهرجان برلين غيت السينمائي الدولي Berlin Gate International Film Festival بدورته لعام 2027 في العاصمة الألمانية برلين، لترتفع بذلك محطات الفيلم إلى 7 مشاركات في رحلته المستقلة.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث حظي بتفاعل جماهيري واسع وإشادات نقدية لافتة بأداء بطل العمل عمر رياض، كما تم اختياره للمشاركة في مهرجان الفيلم العربي الدولي في أستراليا خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس 2027، بالإضافة إلى اختياره رسمياً للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان بنجلاديش السينمائي الدولي خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2026.

شخصية "سامح" بين الواقع والوهم

ويجسد عمر رياض خلال الأحداث شخصية "سامح"، وهو شاب يعاني من اضطرابات نفسية عميقة ورواسب ماضٍ أليم يلقي بظلاله على حاضره، لتتداخل لديه أطياف صدمات الطفولة بالهلاوس والمشاعر المنكسرة، ما يجعل إدراكه للواقع محل شك دائم.

وينتمي "تروما" إلى دراما الغموض النفسي، حيث يستكشف أعماق النفس البشرية من خلال رحلة في الصدمات والذاكرة والخط الفاصل بين الواقع والوهم، معتمداً على لغة سينمائية بصرية خاصة تقوم على توزيع الإضاءة والظلال والتكوينات المتغيرة، لتضع الجمهور في قلب التجربة النفسية للبطل، وتطرح سؤالاً محورياً: هل يمكن للإنسان الهروب حقاً من تجاربه الدفينة؟

صناع العمل

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج حاتم قناوي، وهو أول أفلامه الروائية الطويلة بعد 8 أفلام قصيرة تناولت السرديات النفسية والصراعات الداخلية، أبرزها Love Phobia وLast Moment وAlone Online وFOMO والدارة وفين أروح؟ وصابر والنهاية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمر محمد رياض كل من ملك السعدني ومنصور أمين وفاطمة محمد علي.