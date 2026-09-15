عمر رياض يلفت الأنظار في العرض العالمي الأول لفيلم «تروما» بمهرجان الغردقة

شهد العرض العالمي الأول لفيلم «تروما» إقبالًا وتفاعلًا ملحوظًا من جمهور مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث عُرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وسط حضور من الفنانين وصنّاع السينما وضيوف المهرجان والجمهور.

وحظي الفنان عمر رياض بإشادة واسعة عن أدائه في الفيلم، إذ أثنى عدد كبير من الحضور على حضوره الفني وقدرته على تقديم تفاصيل الشخصية بصورة صادقة ومؤثرة، بما يتماشى مع طبيعة الأحداث والجانب الإنساني الذي يطرحه العمل.

كما عبّر عدد من المشاهدين عن إعجابهم بالفيلم عقب انتهاء العرض، مشيدين بالمعالجة الدرامية والرؤية الإخراجية التي يقدمها.

تفاصيل عرض فيلم عمر رياض

يأتي عرض «تروما» ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب باعتباره العرض العالمي الأول للفيلم، في خطوة تمثل انطلاقة مهمة للعمل أمام الجمهور والنقاد، خاصة مع الاهتمام الذي حظي به خلال يومي العرض والتفاعل الإيجابي الذي رافقه من المشاركين في المهرجان.

الفيلم من كتابة وإخراج حاتم الأناوي، ويقدم تجربة سينمائية تعتمد على بناء درامي مشحون بالتفاصيل الإنسانية، فيما يشارك عمر رياض بأداء لافت أضاف إلى أجواء الفيلم ومنحه مساحة خاصة من التفاعل لدى الجمهور.

ويُذكر أن آخر أعمال عمر رياض كان مسلسل «اتنين قهوة»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى جانب مشاركته بظهور خاص في مسلسل «رأس الأفعى» على مدار ثلاث حلقات.