قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
محمد صلاح برفقة زوجته وابنه ليل في أحدث ظهور عائلي من تركيا
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر رياض يلفت الأنظار في العرض العالمي الأول لفيلم «تروما» بمهرجان الغردقة

عمر رياض
عمر رياض
أحمد إبراهيم

شهد العرض العالمي الأول لفيلم «تروما» إقبالًا وتفاعلًا ملحوظًا من جمهور مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث عُرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وسط حضور من الفنانين وصنّاع السينما وضيوف المهرجان والجمهور.

وحظي الفنان عمر رياض بإشادة واسعة عن أدائه في الفيلم، إذ أثنى عدد كبير من الحضور على حضوره الفني وقدرته على تقديم تفاصيل الشخصية بصورة صادقة ومؤثرة، بما يتماشى مع طبيعة الأحداث والجانب الإنساني الذي يطرحه العمل.

كما عبّر عدد من المشاهدين عن إعجابهم بالفيلم عقب انتهاء العرض، مشيدين بالمعالجة الدرامية والرؤية الإخراجية التي يقدمها.

تفاصيل عرض فيلم عمر رياض

يأتي عرض «تروما» ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب باعتباره العرض العالمي الأول للفيلم، في خطوة تمثل انطلاقة مهمة للعمل أمام الجمهور والنقاد، خاصة مع الاهتمام الذي حظي به خلال يومي العرض والتفاعل الإيجابي الذي رافقه من المشاركين في المهرجان.

الفيلم من كتابة وإخراج حاتم الأناوي، ويقدم تجربة سينمائية تعتمد على بناء درامي مشحون بالتفاصيل الإنسانية، فيما يشارك عمر رياض بأداء لافت أضاف إلى أجواء الفيلم ومنحه مساحة خاصة من التفاعل لدى الجمهور.

ويُذكر أن آخر أعمال عمر رياض كان مسلسل «اتنين قهوة»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى جانب مشاركته بظهور خاص في مسلسل «رأس الأفعى» على مدار ثلاث حلقات.

عمر رياض الفنان عمر رياض أعمال عمر رياض أفلام عمر رياض فيلم تروما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

ترشيحاتنا

الأهلي

جدول مباريات اليوم.. وجبة كروية دسمة في الدوريين المصري والإسباني

السكة الحديد

عمل وتدريب بالسكة الحديد.. تفاصيل التقديم في معهد وردان قبل غلق الباب

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد