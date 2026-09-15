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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نشرت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم ، تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.


تفاصيل إطلالة زوجة مسلم..

وظهرت يارا ، باطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال توب كب جينز مكشوف و بنطلون نفس اللون كشف عن أناقتها و قوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of smiling and skyscraper
May be an image of skyscraper
May be an image of skyscraper
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها زوجة مسلم صور زوجة مسلم إطلالة يارا

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