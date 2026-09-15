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وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر

وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات فى الشرق الاوسط
وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات فى الشرق الاوسط
فرناس حفظي

جرى اتصالا هاتفيا بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ويوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في الاقليم.

وأشاد الوزيران ، وبالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، معربين عن التطلع لمواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعكس حجم المصالح المشتركة ومستوى التعاون القائم بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقليمى، أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقاً مع قواعد القانون الدولى وقانون الامم المتحدة لأعالي البحار. كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الامن والاستقرار الاقليمى.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني مستجدات الأوضاع البحر الأحمر أمن الملاحة الامم المتحدة

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