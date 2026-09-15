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انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، لتسجل مختلف الأعيرة مستويات أقل، وسط استمرار انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيهًا للبيع، مقابل 6170 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49760 جنيهًا للبيع، و49360 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: 7110 جنيهات للبيع، و7050 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6220 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5330 جنيهًا للبيع، و5290 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4145 جنيهًا للبيع، و4115 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 49760 جنيهًا للبيع، و49360 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه: 221100 جنيه للبيع، و219325 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 4294.98 دولار.

استمرار انخفاض سعر الذهب عيار 21

واصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6220 جنيهًا للبيع و6170 جنيهًا للشراء، ليظل الأكثر متابعة في السوق المصرية باعتباره العيار الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية.

ويأتي استمرار التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الدولار والعوامل المؤثرة في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم 49760 جنيهًا للبيع، مقابل 49360 جنيهًا للشراء، وسط استمرار تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية.

ويختلف السعر النهائي للجنيه الذهب من محل إلى آخر وفق المصنعية والدمغة والضريبة، إلى جانب تغيرات أسعار الذهب خلال اليوم.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في مصر 221100 جنيه للبيع، مقابل 219325 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4294.98 دولار.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة 51.48 جنيه، مقابل 51.73 جنيه في البنك، بفارق 25 قرشًا.

وتظل أسعار الذهب المحلية مرتبطة بحركة الأونصة عالميًا وسعر الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الجنيه الذهب

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