إعجاب فني.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن موقف الأهلي من ضم حسام عبد المجيد

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، عن وجود إعجاب فني داخل النادي الأهلي بقدرات حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شوقي، خلال تصريحاته في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن حسام عبد المجيد يحظى بتقدير فني من جانب مسؤولي الأهلي، خاصة مع امتلاكه إمكانيات دفاعية وخبرة جيدة في المنافسات المحلية والقارية.

لا توجد اتصالات رسمية مع حسام عبد المجيد

وأكد الناقد الرياضي أن الحديث عن اهتمام الأهلي بحسام عبد المجيد لا يعني وجود مفاوضات رسمية في الوقت الحالي، مشددًا على أنه لم يحدث أي اتصال رسمي مع اللاعب أو وكيله بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أن الأمر يقتصر حتى الآن على الإعجاب بقدرات اللاعب ومتابعته فنيًا، دون اتخاذ خطوات رسمية للحصول على خدماته، خاصة أن حسام عبد المجيد يرتبط بتعاقد مع نادي الزمالك.

وفي السياق ذاته، تحدث خالد الأتربي عن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة النادي لن تقدم أي تنازلات خلال المفاوضات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي يتمسك بسياسة واضحة في ملف العقود، ولن يوافق على شروط مبالغ فيها أو يقدم تنازلات كبيرة من أجل الإبقاء على أي لاعب، مهما كانت أهميته داخل الفريق.

وأوضح الأتربي أن هذا الموقف ينطبق بشكل خاص على ملفي محمد هاني وياسر إبراهيم، حيث تسعى إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق مناسب بشأن تجديد تعاقديهما، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سياسة النادي المالية.

ويترقب جمهور الأهلي ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على العناصر الأساسية، بالتزامن مع تمسك الإدارة بقواعدها في ملف تجديد العقود.