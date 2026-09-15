أحمد التهامي: أجريت جراحة دقيقة في العمود الفقري بسبب مشهد بدون دوبلير

تحدث الفنان أحمد التهامي عن الجانب الصعب في مشواره الفني، خاصة فيما يتعلق بأدوار الأكشن التي ارتبط بها بسبب بنيانه الجسدي.

وقال التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن «بنياني الجسدي حصرني في أدوار الحارس الشخصي والبلطجي، لكني تمردت على ذلك، وحرصت على تقديم أدوار مختلفة تثبت قدرتي على التنوع».

وتابع: «قدمت دورًا مختلفًا مع أمير كرارة في مسلسل كلبش، ولم أعتمد خلاله على عضلاتي، وكنت حريصًا على أن أظهر بشكل مختلف عن الصورة النمطية التي ارتبطت بي».

أصر على أداء المشهد بنفسه

وكشف التهامي عن تعرضه لإصابة خطيرة أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن، موضحًا أنه أصر على أداء المشهد بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، وهو ما تسبب في إصابته واضطراره إلى الخضوع لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري.