بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
فن وثقافة

نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد التهامي على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب أحمد التهامي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “وجودك في اللوكيشن دايمًا بيخلق روح حلوة و مختلفة وبيكون مليان سعادة وفرحة نبعة من القلب وإحساس إن الفن لسه بخير”.

وتابع أحمد التهامي: “كل سنة وأنتي طيبة يا يسو وإن شاء اللّٰه دايمًا من نجاح لنجاح وتألق يليق باسم ياسمين عبد العزيز”.

عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز 

وصادف يوم  ١٦ يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أتمت اليوم عامها الـ ٤٦، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

ياسمين عبد العزيز ترقص احتفالًا بعيد ميلادها 

لفتت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار بعدما ظهرت وهى ترقص احتفالًا بعيد ميلادها داخل كواليس تصوير مسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، فى أجواء عفوية عكست حالة من البهجة والمرح بين صُنّاع العمل.

حرص فريق المسلسل على مفاجأة ياسمين عبد العزيز والاحتفال بعيد ميلادها وسط تفاعل واضح من جميع الحاضرين.

وظهرت ياسمين فى فيديو متداول وهى ترقص وسط أجواء مرحة، بمشاركة مؤلف العمل عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخبيرى، والفنانة إيمان السيد، والفنانة إلهام وجدى، إلى جانب الفنان محمد لطفى، فى مشهد طغت عليه الألفة والضحكات.

