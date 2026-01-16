نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين أمين

جذبت نسرين أمين الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

نسقت نسرين أمين مع إطلالتها جاكت جلد قصير باللون النبيتي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ما زاد من أناقتها.

وانتعلت نسرين أمين بوت طويل باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.











