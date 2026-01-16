قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

نسرين أمين
نسرين أمين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين أمين

جذبت نسرين أمين الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

نسقت نسرين أمين مع إطلالتها جاكت جلد قصير باللون النبيتي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ما زاد من أناقتها.

وانتعلت نسرين أمين بوت طويل باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين على خصلات شعرها  البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


 


 


 

إطلالة نسرين أمين نسرين أمين صور نسرين أمين اطلالات نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

سعر الذهب

تراجع محدود في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

ترشيحاتنا

قافلة الخدمات بقرية شماس ببرانى

قافلة مبادرة مطروح الخير تقدم الخدمات الشاملة لأهالي قرية شماس ببرانى

تسليم عقود تمليك بشمس الحكمة

لتقنين أوضاعهم .. تسليم 300 عقد لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة في مطروح

محافظ الغربية

3ساعات بين الأهالي بمحلة منوف وعزبة منشأة نظيف.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بقرى طنطا

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد