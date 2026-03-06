قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعةبعد انخفاضات ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء. كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

عيار 22:

7,507.90 جنيهًا للبيع – 7,733.14 جنيهًا للشراء

عيار 18:

6,142.83 جنيهًا للبيع – 6,327.11 جنيهًا للشراء

سعر الذهب في مصر

عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4,777.75 جنيهًا للبيع – 4,921.09 جنيهًا للشراء

عيار 12:

4,095.22 جنيهًا للبيع – 4,218.07 جنيهًا للشراء

عيار 10:

3,412.68 جنيهًا للبيع – 3,515.06 جنيهًا للشراء

عيار 9:
3,071.41 جنيهًا للبيع – 3,163.56 جنيهًا للشراء

عيار 8:
2,730.14 جنيهًا للبيع – 2,812.05 جنيهًا للشراء

عيار 6:
2,047.61 جنيهًا للبيع – 2,109.04 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 24:

65,523.48 جنيهًا للبيع – 67,489.18 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

57,333.04 جنيهًا للبيع – 59,053.03 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

الأونصة:

254,751.18 جنيهًا للبيع – 262,393.71 جنيهًا للشراء

كيلو الذهب:

8,190,434.50 جنيهًا للبيع – 8,436,147.54 جنيهًا للشراء

 أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 مستوى 7,507.90 جنيهًا للبيع و7,733.14 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 6,142.83 جنيهًا للبيع و6,327.11 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,777.75 جنيهًا للبيع و4,921.09 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 4,095.22 جنيهًا للبيع و4,218.07 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 10 نحو 3,412.68 جنيهًا للبيع و3,515.06 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 9 نحو 3,071.41 جنيهًا للبيع و3,163.56 جنيهًا للشراء، وعيار 8 نحو 2,730.14 جنيهًا للبيع و2,812.05 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 6 نحو 2,047.61 جنيهًا للبيع و2,109.04 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى العملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب عيار 24 نحو 65,523.48 جنيهًا للبيع و67,489.18 جنيهًا للشراء، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء.

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وسبيكة الذهب عيار 21 نحو 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 254,751.18 جنيهًا للبيع و262,393.71 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 8,190,434.50 جنيهًا للبيع و8,436,147.54 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

إيران

وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران: باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران

رانيا المارية

على قد اللحاف مد رجليك.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في العيد دون ضغوط مالية| فيديو

أحمد سعيد فرماوي

عالم بالأوقاف: غزوة بدر أعظم دروس الأخذ بالأسباب

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد