بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
محافظات

بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد

مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، معرض " أهلًا بالعيد " بشارع السبتية والمقام بالتعاون بين محافظة القاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، والغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق  بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  واللواء همام منير العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين،  وعبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، خصوصًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها .

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة لتعاونها مع المحافظة لإقامة هذه المعارض لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض أسهمت فى إحداث توازن سعرى فى الأسواق ومنع ارتفاعها  .

كما ثمن محافظ القاهرة جهود م. أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لدعمه الدائم للمبادرات التى تقوم بها المحافظة من أجل خدمة المواطنين.

ويقام المعرض على مساحة ٧٠٠م٢ ويتضمن جميع أنواع السلع الغذائية مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، والدقيق، والشاي، والمخبوزات، والمنظفات المنزلية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى كحك وبسكويت العيد.

ويضم المعرض مخزونًا إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين ، وتتراوح نسب التخفيضات على المنتجات المعروضة ما بين ٢٥ إلى ٣٠ % .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رئيس الغرفة التجارية معرض أهلًا بالعيد

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب الآن في مصر

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

