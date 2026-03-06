بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، معرض " أهلًا بالعيد " بشارع السبتية والمقام بالتعاون بين محافظة القاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، والغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء همام منير العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وعبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، خصوصًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها .

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة لتعاونها مع المحافظة لإقامة هذه المعارض لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض أسهمت فى إحداث توازن سعرى فى الأسواق ومنع ارتفاعها .

كما ثمن محافظ القاهرة جهود م. أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لدعمه الدائم للمبادرات التى تقوم بها المحافظة من أجل خدمة المواطنين.

ويقام المعرض على مساحة ٧٠٠م٢ ويتضمن جميع أنواع السلع الغذائية مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، والدقيق، والشاي، والمخبوزات، والمنظفات المنزلية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى كحك وبسكويت العيد.

ويضم المعرض مخزونًا إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين ، وتتراوح نسب التخفيضات على المنتجات المعروضة ما بين ٢٥ إلى ٣٠ % .