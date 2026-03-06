عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تلقي الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تأكيدات من الجهاز الطبي بجاهزية محمد هاني نجم القلعة الحمراء من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر.

عودة محمد هاني أنقذت الدانماركي ييس توروب في ظل إصابة كريم فؤاد في لقاء المقاولون العرب مساء أمس الخميس والإعتماد في الوقت الراهن على أحمد عيد في الجبهة اليمني.

ومن المقرر أن يتم الإستعانة من جانب توروب بخدمات محمد هاني لقيادة الجبهة اليمني في مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافي محمد هاني من الإجهاد العضلي الذي تعرض له وإراحته بناءا على نصائح الجهاز الطبي للنادي الأهلي.