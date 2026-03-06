قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
بالصور

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
آية التيجي

يُعد الدجاج بالكاري والأرز بالخلطة من الأطباق المميزة التي تجمع بين النكهات الشرقية الغنية والتوابل الشهية، ويحرص الكثيرون على تحضيرها في شهر رمضان. 

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة ومميزة لتحضير هذا الطبق بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل مطبخ، للحصول على وجبة متكاملة بطعم لذيذ يشبه المطاعم.

طريقة عمل الدجاج بالكاري
 

طريقة عمل الدجاج بالكاري

المكونات:
دجاجة مقطعة 8 قطع
2 بصلة متوسطة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كاري
ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كوب كريمة طبخ أو حليب
ملعقتان كبيرتان زيت أو زبدة
كوب مرق دجاج
عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الدجاج بالكاري

طريقة التحضير:
ـ في حلة على النار، يُسخن الزيت ثم يضاف البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويأخذ لوناً ذهبياً.
ـ يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

ـ توضع قطع الدجاج وتقلب جيداً حتى يتغير لونها.

ـ تضاف التوابل وهي الكاري والكركم والزنجبيل والملح والفلفل الأسود مع التقليب.

ـ يضاف مرق الدجاج ويترك الخليط على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج.

ـ تضاف الكريمة أو الحليب ويترك لمدة 5 دقائق حتى تتماسك الصلصة.

ـ في النهاية يضاف عصير الليمون ويقدم ساخناً.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

طريقة عمل الأرز بالخلطة

المكونات
2 كوب أرز مغسول ومصفى
300 جرام كبد وقوانص مقطعة
بصلة مفرومة
ملعقتان كبيرتان زبدة أو زيت
نصف كوب زبيب
نصف كوب لوز أو صنوبر محمص
3 أكواب مرق
ملح وفلفل أسود
رشة قرفة

طريقة عمل الدجاج بالكاري

طريقة التحضير:

ـ في حلة على النار، تُسخن الزبدة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

ـ تضاف الكبد والقوانص وتقلب جيداً حتى تنضج.

ـ يضاف الأرز ويقلب مع المكونات لمدة دقيقة.

ـ يضاف المرق والملح والفلفل الأسود والقرفة.

ـ يترك الأرز حتى يغلي ثم تهدأ النار ويترك حتى ينضج.

ـ قبل التقديم يضاف الزبيب واللوز أو الصنوبر ويقلب برفق.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

طريقة تقديم الدجاج بالكاري والأرز بالخلطة

يُقدم الدجاج بالكاري إلى جانب الأرز بالخلطة في طبق التقديم، ويمكن تزيينه بالبقدونس أو المكسرات المحمصة، ليصبح طبقاً مثالياً للعزائم والوجبات العائلية.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يمكن إضافة مكعب مرق لتعزيز النكهة.

ـيفضل استخدام كريمة الطبخ للحصول على صوص غني.

ـيمكن إضافة جزر أو فلفل ألوان للدجاج حسب الرغبة.

طريقة عمل الدجاج بالكاري طريقة عمل الأرز بالخلطة وصفات الشيف نجلاء الشرشابي الدجاج بالكاري الأرز بالخلطة بالمكسرات وصفات طبخ سهلة أكلات مصرية

