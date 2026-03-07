توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



هل كان الصيام عند الأمم السابقة؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال حول ما إذا كان الصيام موجودًا في الأمم السابقة.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصيام كان موجودًا بالفعل في الأمم السابقة، مستشهدًا بآية قرآنية تقول: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

وأوضح أن صيام الأمم السابقة قد اختلف في قدره وطريقته عن الصيام الحالي، حيث ورد أن سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، بينما قد تختلف ممارسات الأمم الأخرى.

وأكد فرحات أن الهدف من الصيام واحد، وهو تقوى الله، والتقرب إليه، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الدقيقة لصيام الأمم السابقة قد لا تكون معروفة بشكل كامل.

موعد الإمساك عن الطعام في رمضان؟.. داعية إسلامية توضح

أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير التوقيت الصحيح لبدء الإمساك عن الطعام والشراب خلال شهر رمضان، مؤكدة أن بعض المفاهيم المنتشرة بين الناس حول توقيت الإمساك غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح.

وللنساء نصيب يستعرض دعاء «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» «وللنساء نصيب» يستعرض دعاء سيدنا يوسف عليه السلام

موعد الإمساك في رمضان

أكدت دينا أبو الخير أن الإمساك عن الطعام والشراب يبدأ مع أذان الفجر مباشرة، وليس عند شروق الشمس كما يعتقد البعض.

وأشارت إلى أن الشروق يأتي بعد الفجر بفترة، وبالتالي فإن بداية الصيام تكون عند سماع أذان الفجر.

تصحيح مفاهيم خاطئة

وأوضحت أن هناك اعتقادًا شائعًا لدى بعض الأشخاص بضرورة الانتظار عدة دقائق بعد أذان الفجر قبل التوقف عن الأكل والشرب، لكن هذا الأمر غير صحيح، خاصة في مصر حيث يتم ضبط مواعيد الأذان بدقة من الجهات المختصة.

دبلوماسي أمريكي:ترامب توقع حربًا سريعة مع إيران… لكن الواقع خالف التوقعات

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق باتريك ثيروس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران خلال أيام قليلة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن الضربات المكثفة ستدفع طهران إلى الاستسلام سريعًا، على غرار ما اعتبره ترامب نموذجًا مشابهًا في أزمات أخرى، غير أن هذه التقديرات لم تتحقق على أرض الواقع.

القيادة الإيرانية لم تستجب للضغوط

وأضاف ثيروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الإيرانية لم تستجب للضغوط العسكرية كما كان متوقعًا، بل واصلت المواجهة، وهو ما أدى إلى فشل الرهان على حسم سريع للصراع.

إمام مسجد السيدة زينب يوضح للأطفال: الصيام كان موجودًا في الأمم السابقة

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال حول ما إذا كان الصيام موجودًا في الأمم السابقة، موضحًا أن الصيام كان موجودًا بالفعل لدى الأمم السابقة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة «صدى البلد»، مستشهدًا بالآية الكريمة:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، موضحًا أن طريقة الصيام ووقته اختلفت بين الأمم، مثل صيام سيدنا داود عليه السلام يومًا ويفطر يومًا، بينما قد تكون ممارسات الأمم الأخرى مختلفة.

رامز جلال لـ أحمد السقا: اللي بتعمله ده مش عمايل نجم شباك من الصف الأول

حل النجم أحمد السقا مساء اليوم، ضيف في برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وقال رامز جلال لأحمد السقا: اللي بتعمله دة مش عمايل نجم شباك من نجوم الصف الأول.. لما الفراغ قتله بقي يعمل فيديوهات، ويهرتل في الندوات، يمكن لما تتحط في المفرمة؛ عقلك ممكن يرجعلك، وتطلع من عصر المماليك.

السفير عاطف سالم: قنصليتنا في إيلات تابعت السجناء والتجارة بين مصر وإسرائيل

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن مهام القنصلية المصرية في إيلات شملت متابعة حركة الاقتصاد والتجارة الإسرائيلية، وحركة السفن بين إسرائيل ومصر، ومنح التصاريح اللازمة، إلى جانب متابعة التأشيرات دخولًا وخروجًا، وكذلك أوضاع السجناء المصريين في إسرائيل.

وكشف السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عند توليه المنصب عام 2006 كان هناك 194 سجينًا مصريًا في السجون الإسرائيلية، وعند مغادرته عام 2010 انخفض العدد إلى 64 سجينًا، موضحا أنه زار نحو 30 سجنًا إسرائيليًا خلال تلك الفترة لمتابعة أوضاعهم.

حسام موافي: الدوخة المتكررة عَرَض لا مَرض.. ويجب تشخيص السبب أولا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان لا يعد مرضًا في حد ذاته، بل هو عَرضض قد يشير إلى عدة أمراض مختلفة، مشددًا على أهمية عدم علاج الدوخة دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

أسباب الدوخة

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدوخة قد تنتج عن أسباب متعددة، من بينها الإصابة بالأنيميا أو وجود مشكلات في الأذن الداخلية أو هبوط عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو نقص الصوديوم أو هرمون الكورتيزون في الجسم، إضافة إلى بعض المشكلات في مراكز التوازن بالمخ.

وأشار إلى أن تشابه الأعراض بين هذه الحالات يجعل من الخطأ تناول أدوية لعلاج الدوخة فقط دون تشخيص السبب، لأن كل حالة لها طريقة علاج مختلفة تمامًا.

مفتي الجمهورية يوضح حكم جماع الزوجة في نهار رمضان دون إدراكها للأحكام الشرعية



كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم الزوجة التي حدث معها جماع في نهار رمضان دون علمها أو إدراكها للحكم الشرعي، موضحًا ضوابط الكفارة والواجبات الشرعية في هذه الحالات.

وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي» عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن السؤال ورد من امرأة تزوجت منذ 20 عامًا وأفطرت 9 أيام من رمضان، منها 5 أيام خلال أيام العرس، و4 أيام في العام التالي، دون قصد أو معرفة بأحكام الصيام.

الحكم الشرعي للكفارة

وأوضح المفتي أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف ظروف الزوجين، مؤكدًا أن الكفارة تقع في الأصل على الزوج، مع وجود خلاف فقهي حول مدى مشاركة الزوجة، خاصة إذا كان قد أجبرها أو روادها على الفعل.

وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة في رمضان

خصص الإعلامي هاني النحاس مقدم برنامج «ساعة الفطار» المذاع على قناة صدى البلد حلقة اليوم من الازهر الشريف.

وخلال الجولة، قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إنه يتم توزيع أكثر من 10 آلاف وجبه فطار على الطلاب بتوجيه من شيخ الأزهر.

وتابع الضويني، أن الطلاب الوافدين أبناء الأزهر ونهتم بهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب سفراء للأزهر الشريف.

هجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف مواقع نفطية ومطار البصرة

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن التوتر تصاعد في العراق خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الهجمات لم تقتصر على شمال البلاد فقط، بل شملت أيضًا جنوب العراق، حيث استهدفت مواقع حيوية ومهمة في القطاع النفطي، بما في ذلك حقل الرميلة ومطار البصرة الدولي.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرة مسيرة نفذت قبل دقائق هجومًا على مبنى الشحن في مطار البصرة الدولي، ولم تتوافر حتى اللحظة معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر الناتجة عن هذا الهجوم، مشيرة إلى أن استهدافًا آخر طال موقع شركة بيجرز النفطية الأجنبية في منطقة البرجزيه غرب محافظة البصرة، دون أن ينجم عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية فورية.