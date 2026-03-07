النقل تستكمل توسعة كوبري الوراق على النيل ضمن تطوير الطريق الدائري| شاهد

تواصل وزارة النقل أعمال توسعة كوبري الوراق على نهر النيل، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في خطوة تستهدف تحسين حركة المرور وتقليل الاختناقات المرورية على المحور الحيوي.

يشمل المشروع إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه، مقارنة بعدد أقل من الحارات حاليًا.

كما تتضمن أعمال التوسعة تركيب كابلات إنارة حديثة، تطوير جسور الوصول، وتحسين الرصف، بما يضمن انسيابية الحركة وتحقيق معدلات أمان أعلى للسيارات والمشاة.

أكدت وزارة النقل أن هذه التوسعة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري، والتسهيل على المواطنين والشاحنات من المرور بسلاسة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمحاور المرورية الرئيسية.

يعد كوبري الوراق محورًا مهمًا يربط شمال القاهرة بجنوبها، ويشهد ازدحامًا كثيفًا خلال ساعات الذروة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتقليل الاختناقات المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، كما يسهم في تحسين شبكة الطرق حول القاهرة الكبرى لدعم التنمية العمرانية وتسهيل حركة النقل على نطاق واسع.