وزير النقل يتفقد مواقع ومسار ومحطات المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس ايمن عطية محافظ الاسكندرية جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية) وحيث كان في استقباله المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي واللواء طارق جويلي رئيس هيئة الانفاق ونائبه المهندس ابراهيم بخيت واستشاري المشروع.

بدات الجولة بتفقد ورشة للعمرة الجسمية في كفر عبده المقامه على مساحة 58 فدان ومتابعة الأعمال الخاصة بإنشاء 15 مبنى من إجمالي 18 مبني منها مبني تخزين الوحدات المتحركة وسكة الاختبار test track و أعمال تركيب الشبكات الخاصة بالبنية التحتية للورشة ومبني محطة الكهرباء المغذية لمشروعي المترو وترام الرمل كما تم الاطلاع على اعمال تنفيذ ورشة أبو قير للعمرة الخفيفة حيث تم نهو أعمال التسوية وجارى العمل في مبنى تخزين القطارات، وجاري ايضا أعمال إنشاء محطة ابو قير في ورشة العمرة الخفيفة وكذلك تم الاطلاع على تقدم اعمال التصنيع بورشة تصنيع الكمرات ( كمرات الكباري - الكمرات الخاصة بالمحطات ) ثم المرور على مسار المشروع حتى محطات الظاهرية وغبريال وفيكتوريا و ورشة العمرة الجسيمة بكفر عبده والتي تخدم مناطق الظاهرية و غبريال و الرمل الميرى كما يتم التبادل مع ترام الرمل فى محطة فيكتوريا كما تم مشاهدة ماكينات تركيب الكمرات.

وتم الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق و الأعمدة و تركيب الكمرات و البلاطات بطول ١٢ كم و جارى العمل فى باقى المسار و المحطات .وكذلك جارى تنفيذ أعمال الاساسات (الخوازيق والقواعد) والاعمدة للمحطات بالمشروع

كما استعرض الوزير اخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة للمشروع والتي سيتم تصنيعها وانتاجها في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بواقع عدد 21 قطار (189) عربة) حيث جارى مراجعة التصميمات وبلغت نسبة الإنجاز 14%. وكذلك تم الاطمئنان على توافر وسائل النقل البديلة لخدمة حركة تنقل المواطنين

واكد الوزير خلال جولته أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية وتحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة و التقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات وخفض استهلاك الوقود و المحافظة على البيئة الطبيعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة في التشغيل

وكذلك المساهمة في تحقيق عائد اقتصادي نتيجة توفير استهلاك الوقود وخفض الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لإستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة وتقليل استخدام السيارات الخاصة كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل الخط بعد دخوله الخدمة

مضيفا كما سيسهم المشروع أيضاً إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما سيحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتى مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتى سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.ومستقبلاً مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب ومع خط القطار السريع الرابع في محطة أبوفير الجديدة.

واشار الوزير الى أنه جاري دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار علوي ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس ، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 طريق الإسكندرية/مطروح) وتشتمل على 22 محطة ، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة وأيضا جاري التخطيط لمسارالمرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروع «مترو الإسكندرية» يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وهو ثمرة رؤية القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية بالثغر لتضاهي المدن العالمية؛ مشدداً على أن هذا المشروع هو البديل الحضاري والأكثر أماناً الذي طال انتظاره لخدمة ملايين المواطنين، وإنهاء التكدسات المرورية بشكل جذري.

وأضاف المحافظ: "إننا نواصل العمل على أرضية صلبة وبالبناء على ما تم من تنسيقات وجهود وطنية مخلصة، لنؤكد أن الإسكندرية تشهد اليوم ملحمة هندسية تُنفذ بأعلى المعايير الدولية بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير".

وأكد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة تُسخر كافة إمكانياتها الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان إنهاء هذا المشروع القومي في توقيتاته الزمنية المحددة، ليجني أبناء الإسكندرية ثمار التطوير في صورة خدمة نقل ذكية، سريعة، وآمنة