تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

شهد طريق بلبيس–العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي تقل عددًا من تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عدد من التلاميذ. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي باستقبال 11 شخصًا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

