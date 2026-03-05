قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

محمد الطحاوي

شهد طريق بلبيس–العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي تقل عددًا من تلاميذ إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عدد من التلاميذ. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي باستقبال 11 شخصًا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي كانت تقل عددًا من طلاب وطالبات إحدى المدارس الخاصة، وسيارة نقل بطريق بلبيس–العاشر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الشرقية بمحافظة الشرقية حادث تصادم المدارس الخاصة

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

