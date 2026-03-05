وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة

أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، أنّ الوضع الغذائي جيد نوعا ما وأن العمل مركّز على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة وأن يكون التسليم منتظما.

وشدد الوزير في تصريحات له اليوم، على أنّ الوزارة تعمل على ثلاثة خطوط أساسية لمواجهة الغلاء أو الاستغلال أو الاحتكاروهي الرقابة المشددة والشفافية والتواصل الدائم مع المستوردين وأصحاب المتاجر.

وأضاف أنه يجب أن نكون واقعيين، فالوضع الأمني صعب وحرِج والدمار كبير والاعتداءات التي تحدث عنيفة لكننا كحكومة بدأنا التخطيط والاستعداد للأزمة منذ فترة في ظلّ مخاوف كانت موجودة وحذر ولكن رغم صعوبة المرحلة فإن الوضع الغذائي مطمئن نوعاً ما وهناك وفرة.

وتابع بالنسبة إلى القمح والخبز وهو أمر حيوي للمواطنين فإن المخزون يكفي لنحو 45 يوماً في المطاحن و5 أيام بالأفران وخطوط الإمداد قائمة والفرن والتوزيع دائم ومستمرّ ونحن نتحدث مع المستوردين ونؤكد لهم هناك بواخر ستأتي،هناك باخرة متوقع قدومها بعد أسبوع وباخرة ثانية بعد نحو عشرين يوماً وبالتالي هناك مخزون ونسعى لزيادته مع الوقت.

وأضاف بالنسبة إلى المواد الغذائية الوضع جيد أيضاً والمخزون كافٍ خصوصاً أنّ المستوردين اشتروا استباقياً قبل شهر رمضان مشيراً إلى أن السلع الموجودة على رفوف المتاجر تكفي لشهر تقريباً وفي المخازن حوالي 3 أشهر أي مجموع 4 أشهر، وهناك بواخر تصل يومياً إلى مرفأ بيروت، والتواصل قائم مع الجمارك من أجل الاسراع بتفريغها.

ولفت الى ان مخازن المحروقات معبأة أيضاً هناك بواخر تصل وتأتي بالبنزين أو المازوت. فقد وصلت باخرة بالأمس وغداً ستصل أخرى وبعد غدٍ كذلك والمخزون يكفي حوالي أسبوعين ونصف هذا عدا عن البواخر التي أشرت إليها، وبالتالي مخزون المحروقات يتغذى أيضاً بشكل دائم"، مشيراً إلى أن "المخزون موجود أيضاً لدى المحطات وهناك أولوية لإيصال المازوت للمستشفيات والمطاحن والأفران.