قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة

وزير الاقتصاد اللبنانى: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
وزير الاقتصاد اللبنانى: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
أ ش أ

أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، أنّ الوضع الغذائي جيد نوعا ما وأن العمل مركّز على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة وأن يكون التسليم منتظما.

وشدد الوزير في تصريحات له اليوم، على أنّ الوزارة تعمل على ثلاثة خطوط أساسية لمواجهة الغلاء أو الاستغلال أو الاحتكاروهي الرقابة المشددة والشفافية والتواصل الدائم مع المستوردين وأصحاب المتاجر.

وأضاف أنه يجب أن نكون واقعيين، فالوضع الأمني صعب وحرِج والدمار كبير والاعتداءات التي تحدث عنيفة لكننا كحكومة بدأنا التخطيط والاستعداد للأزمة منذ فترة في ظلّ مخاوف كانت موجودة وحذر ولكن رغم صعوبة المرحلة فإن الوضع الغذائي مطمئن نوعاً ما وهناك وفرة.

وتابع بالنسبة إلى القمح والخبز وهو أمر حيوي للمواطنين فإن المخزون يكفي لنحو 45 يوماً في المطاحن و5 أيام بالأفران وخطوط الإمداد قائمة والفرن والتوزيع دائم ومستمرّ ونحن نتحدث مع المستوردين ونؤكد لهم هناك بواخر ستأتي،هناك باخرة متوقع قدومها بعد أسبوع وباخرة ثانية بعد نحو عشرين يوماً وبالتالي هناك مخزون ونسعى لزيادته مع الوقت.

وأضاف بالنسبة إلى المواد الغذائية الوضع جيد أيضاً والمخزون كافٍ خصوصاً أنّ المستوردين اشتروا استباقياً قبل شهر رمضان مشيراً إلى أن السلع الموجودة على رفوف المتاجر تكفي لشهر تقريباً وفي المخازن حوالي 3 أشهر أي مجموع 4 أشهر، وهناك بواخر تصل يومياً إلى مرفأ بيروت، والتواصل قائم مع الجمارك من أجل الاسراع بتفريغها.

ولفت الى ان مخازن المحروقات معبأة أيضاً هناك بواخر تصل وتأتي بالبنزين أو المازوت. فقد وصلت باخرة بالأمس وغداً ستصل أخرى وبعد غدٍ كذلك والمخزون يكفي حوالي أسبوعين ونصف هذا عدا عن البواخر التي أشرت إليها، وبالتالي مخزون المحروقات يتغذى أيضاً بشكل دائم"، مشيراً إلى أن "المخزون موجود أيضاً لدى المحطات وهناك أولوية لإيصال المازوت للمستشفيات والمطاحن والأفران.

وزير الاقتصاد اللبنانى عامر البساط حالة تعبئة مستمرّة مواجهة الغلاء أو الاستغلال الرقابة المشددة والشفافية والتواصل الدائم مع المستوردين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

وزير الطاقة اللبنانى يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

تركيا

تركيا : أعمال الجماعة الكردية الانفصالية تهديد لأمن إيران والمنطقة

ميلوني تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

رئيس وزراء إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأزمة الإيرانية

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد