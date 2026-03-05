قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

خرمشهر - 4.. إيران تعلن استخدام صواريخ جديدة في قصف دولة الاحتلال

محمود نوفل

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "خرمشهر-4" الثقيلة  التابعة لقوة الفضاء بحرس الثورة الإسلامية، وبراس حربي يزن طناً واحداً، انطلقت فجر اليوم، الخميس، وذلك مع انطلاق الموجة التاسعة عشرة من عملية "وعد صادق 4".

وانطلقت الموجة التاسعة عشرة من عملية "وعد صادق 4"، وبالرمز المبارك "يا حسن بن علي (ع)"، حيث قصفت الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب، ومطار بن جوريون، وقاعدة السرب الـ27 التابع للقوات الجوية للجيش الصهيوني في هذا المطار.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ اخترقت الطبقات الـ7 للدفاع الجوي في الأراضي المحتلة وسببت جحيما للأعداء.

وفي صباح اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انطلاق موجة جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وصفها البيان بـ"انفجارات عظيمة"، مستهدفة مواقع إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.

ووفقًا للبيان، تستهدف الهجمات "مواقع العدو الأمريكي الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة" وقواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وشملت الضربات مناطق عدة في تل أبيب والمركز، إلى جانب هجمات متزامنة من حزب الله اللبناني على جنوب لبنان، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل أنظمة الإنذار في أكثر من 300 مدينة وبلدة، بينها محيط مطار بن غوريون العسكري.

جاء هذا الهجوم بعد ساعات من موجة صاروخية سابقة من إيران، أسفرت عن دوي انفجارات في القدس، في إطار التصعيد المستمر بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على أهداف في إيران، والتي شملت العاصمة طهران وأدت إلى سقوط ضحايا واغتيال عدد من القادة الإيرانيين.

قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ خرمشهر 4 قوة الفضاء بحرس الثورة الإسلامية وعد صادق 4 مطار بن جوريون

