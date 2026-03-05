قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إيران من الداخل.. من يحكم طهران فعلياً؟ أسرار نظام المرشد وكواليس الصراع بين الجيش والحرس الثوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

لم يكن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات أمريكية وإسرائيلية حدثاً عادياً في سياق صراع إقليمي محتدم، بل شكّل نقطة تحول دراماتيكية في مسار الجمهورية الإسلامية بأكملها. فالرجل الذي حكم إيران لأكثر من ثلاثة عقود، وأمسك بخيوط السلطة الدينية والعسكرية والسياسية، رحل في لحظة تتقاطع فيها الحرب الخارجية مع هشاشة داخلية متراكمة.

في ظل استمرار الضربات التي تطال شخصيات بارزة في النظام وقادة الحرس الثوري ومستشارين مخضرمين، تبدو إيران وكأنها تسير على حبل مشدود بين الاستمرارية والانقسام.

ولاية الفقيه.. الأساس الذي بُني عليه النظام

لفهم اللحظة الراهنة، لا بد من العودة إلى الجذور. تأسست الجمهورية الإسلامية عقب ثورة عام 1979 التي قادها آية الله روح الله الخميني، والذي رسّخ في الدستور مبدأ "ولاية الفقيه". هذا المبدأ يمنح رجل الدين الأعلى سلطة سياسية ودينية مطلقة إلى حين عودة الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، وفق العقيدة الاثني عشرية.

منذ ذلك الحين، لم يكن منصب المرشد الأعلى مجرد موقع رمزي، بل كان مركز الثقل الحقيقي في الدولة. في عهد الخميني، ثم في عهد خلفه خامنئي، أصبح المرشد هو صاحب القرار النهائي في السياسات العامة، والمشرف على القوات المسلحة، والمتحكم في التعيينات الحساسة، وصاحب الكلمة الفصل في الحرب والسلم.

برحيل خامنئي، يهتز هذا البناء الذي قام على مركزية شخصية واحدة. أي قائد جديد لن يرث فقط صلاحيات واسعة، بل سيرث أيضاً تحديات غير مسبوقة، في ظل انقسام داخلي وضغوط خارجية خانقة.

إدارة انتقالية تحت النار

ينص الدستور الإيراني على اختيار زعيم أعلى جديد خلال ثلاثة أشهر من شغور المنصب. وحتى يتم ذلك، تتولى مهام القيادة لجنة مؤقتة تضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب آية الله علي رضا أعرافي، ورئيس السلطة القضائية آية الله غلام حسين محسني أجئي.

هذه القيادة الانتقالية تعمل في ظرف بالغ الحساسية. فالضربات العسكرية لم تتوقف، والاستهداف طال دوائر ضيقة كانت تمثل العمود الفقري للنظام.

الحرس الثوري.. القوة التي لا يمكن تجاوزها

لا يمكن الحديث عن مستقبل القيادة في إيران من دون التوقف عند دور الحرس الثوري الإيراني.

هذه المؤسسة التي تأسست لحماية الثورة، تحولت بمرور الوقت إلى لاعب محوري في السياسة والاقتصاد والأمن.

الحرس لا يخضع للرئيس المنتخب، بل يتبع مباشرة للمرشد الأعلى، مما منحه نفوذاً استثنائياً. خلال العقود الماضية، توسعت شبكته الاقتصادية عبر شركات ضخمة، أبرزها “خاتم الأنبياء”، وفاز بعقود بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.

غير أن الضربات الأخيرة أضعفت صفوفه العليا ومقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قبل سنوات شكّل بداية مرحلة استنزاف، ثم توالت الاستهدافات التي طالت قيادات بارزة، وصولاً إلى التقارير التي تحدثت عن مقتل شخصيات عسكرية رفيعة خلال الحرب الحالية.

عقيدة واحدة

تتميز البنية العسكرية الإيرانية بوجود جيشين رئيسيين، الجيش النظامي المكلف بحماية الحدود ووحدة الأراضي، والحرس الثوري الذي يركز على حماية النظام ومكتسبات الثورة.

التنسيق بينهما يتم عبر هيئة الأركان العامة ومقر “خاتم الأنبياء” الذي أصبح قيادة مستقلة للعمليات.

هذا التكوين الفريد يعكس طبيعة النظام الذي يوازن بين الدولة التقليدية والدولة الثورية. ومع غياب المرشد، يصبح السؤال حول من يملك القرار النهائي في لحظة التصعيد العسكري أكثر إلحاحاً، خصوصاً في ظل امتلاك إيران واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في المنطقة.

الصواريخ كورقة ردع

تعتمد إيران بشكل أساسي على قوتها الصاروخية لتعويض محدودية سلاحها الجوي التقليدي. تمتلك طهران مخزوناً كبيراً من الصواريخ الباليستية بمديات تصل إلى ألفي كيلومتر، مما يجعلها قادرة على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من الشرق الأوسط.

إدارة هذا الملف الحساس كانت دائماً بيد المرشد الأعلى. ومع غيابه، تزداد أهمية اختيار شخصية قادرة على التعامل مع معادلة الردع والتصعيد بحسابات دقيقة، خاصة في ظل مواجهة مفتوحة مع إسرائيل وتوتر دائم مع الولايات المتحدة.

الرئيس بين النفوذ والقيود

رغم أن الرئيس الإيراني يرأس الحكومة ويدير الوزارات والميزانية ويرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن سلطته تبقى محدودة أمام صلاحيات المرشد. الدستور يمنحه دوراً تنفيذياً، لكنه لا يملك سيطرة عملية على القوات المسلحة أو الحرس الثوري.

لحظة إعادة تعريف

الهجوم الذي أودى بحياة خامنئي لم يستهدف شخصاً فحسب، بل استهدف بنية متماسكة قامت على مركزية القرار. اليوم، تجد إيران نفسها أمام اختبار غير مسبوق.. إما أن تنجح في إعادة إنتاج قيادة تحافظ على تماسك النظام، أو تدخل في مرحلة صراع صامت بين مراكز القوى.

التيار المحافظ يسعى إلى ضمان الاستمرارية وعدم إظهار أي ضعف أمام الخارج، بينما قد يرى الإصلاحيون في اللحظة فرصة لإعادة ضبط العلاقة مع المجتمع الدولي وتهدئة الداخل. أما الحرس الثوري، فسيكون همه الأول حماية نفوذه ومصالحه الاقتصادية والأمنية.

إيران الحرس الثوري طهران الجيش المرشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

داليا مصطفى

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد

إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بالصور

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد