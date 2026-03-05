مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الخميس 5 مارس 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث يشهد اليوم مباريات مرتقبة في الدوري الإنجليزي والمصري والسعودي، إلى جانب كأس فرنسا ودوري أبطال آسيا 2.

قمة إنجليزية بين توتنهام وكريستال بالاس

تُختتم منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية تجمع بين توتنهام وكريستال بالاس.

ويستضيف توتنهام نظيره كريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز موقفهم في جدول الترتيب، بينما يأمل الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

الأهلي في مهمة صعبة أمام المقاولون بالدوري المصري

وفي منافسات الدوري المصري الممتاز، يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في مواجهة تقام في التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة المنافسة على الصدارة وحصد نقاط جديدة خارج ملعبه.

وتشهد الجولة نفسها عدة مباريات أخرى في التوقيت ذاته، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي، ويواجه حرس الحدود فريق بيراميدز، فيما يصطدم بتروجيت بطلائع الجيش، في مواجهات متكافئة تحمل أهمية كبيرة في صراع المراكز بجدول الترتيب.

مواجهات قوية في الدوري السعودي

ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تُقام مباراتان في التاسعة مساءً، حيث يلتقي الخلود مع القادسية، بينما يواجه ضمك نظيره الرياض، وتُنقل المباراتان عبر قناة Thmanyah، وسط طموحات متباينة للفرق في جدول المسابقة.

صدام فرنسي مرتقب بين ليون ولانس

وفي بطولة كأس فرنسا، يلتقي ليون مع لانس في مواجهة تنطلق في تمام العاشرة وعشر دقائق مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لبلوغ الدور التالي ومواصلة المشوار في البطولة.

بانكوك يونايتد في اختبار آسيوي

وعلى صعيد بطولة دوري أبطال آسيا 2، يلتقي بانكوك يونايتد مع تامبينيس روفرز إف سي في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة القارية.