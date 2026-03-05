لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

أولاً: الفرخة الروستو

• 1 فرخة كاملة وزن 1.5 – 1.7 كجم

• 2 ملعقة كبيرة زبدة لينة

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• ½ ملعقة صغيرة روزماري جاف

• ½ ملعقة صغيرة زعتر جاف

• 1 بصلة متقطعة أرباع

• 1 جزرة حلقات

• 1 عود كرفس

ثانياً: أرز الخلطة

• 2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع 20 دقيقة

• 250 جم كبده وقوانص مقطعة صغير

• 1 بصلة كبيرة مفرومة

• 2 ملعقة كبيرة سمنة

• 2 ملعقة كبيرة زيت

• ½ كوب زبيب

• ½ كوب لوز أو بندق محمص

• 2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص

• 3 كوب مرقة دجاج ساخنة

• 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

• ½ ملعقة صغيرة قرفة

• ملح وفلفل حسب المذاق

طريقة التحضير أولاً: تتبيل وشوي الفرخة

1 نخلط الزبدة + الزيت + الثوم + الليمون + كل التوابل .

2 نفرك الفرخة بالخليط تحت الجلد وفوقه علشان تاخد طراوة وطعم أعمق.

3 نحط البصل والجزر والكرفس في صينية ونرُص الفرخة فوقهم.

4 نغطيها بفويل وندخلها فرن مسخن على 200 درجة لمدة 50 دقيقة.

5 نشيل الفويل ونشغل الشواية 10–15 دقيقة لحد ما تاخد لون دهبي محمر.

6- سيبها ترتاح 10 دقايق قبل التقطيع عشان العصارة تثبت فيها.