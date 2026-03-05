قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
بالصور

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

 

أولاً: الفرخة الروستو 

 

• 1 فرخة كاملة وزن 1.5 – 1.7 كجم 

• 2 ملعقة كبيرة زبدة لينة 

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

• 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 

• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا 

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 

• 1 ملعقة صغيرة ملح 

• ½ ملعقة صغيرة روزماري جاف 

• ½ ملعقة صغيرة زعتر جاف 

• 1 بصلة متقطعة أرباع 

• 1 جزرة حلقات 

• 1 عود كرفس 

ثانياً: أرز الخلطة 

• 2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع 20 دقيقة 

• 250 جم كبده وقوانص مقطعة صغير 

• 1 بصلة كبيرة مفرومة 

• 2 ملعقة كبيرة سمنة 

• 2 ملعقة كبيرة زيت 

• ½ كوب زبيب 

• ½ كوب لوز أو بندق محمص 

• 2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص 

• 3 كوب مرقة دجاج ساخنة 

• 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة 

• ½ ملعقة صغيرة قرفة 

• ملح وفلفل حسب المذاق 

 طريقة التحضير أولاً: تتبيل وشوي الفرخة

1 نخلط الزبدة + الزيت + الثوم + الليمون + كل التوابل .

2 نفرك الفرخة بالخليط تحت الجلد وفوقه علشان تاخد طراوة وطعم أعمق.

3 نحط البصل والجزر والكرفس في صينية ونرُص الفرخة فوقهم.

4 نغطيها بفويل وندخلها فرن مسخن على 200 درجة لمدة 50 دقيقة.

5 نشيل الفويل ونشغل الشواية 10–15 دقيقة لحد ما تاخد لون دهبي محمر.

6- سيبها ترتاح 10 دقايق قبل التقطيع عشان العصارة تثبت فيها.

