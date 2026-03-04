الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 5 مارس 2026، مؤكدة استمرار التباين الواضح في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، مع أجواء شديدة البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، تميل إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، قبل أن تعود البرودة القارسة ليلًا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، خاصة في المناطق المفتوحة والزراعية، بينما يكون الطقس مائلًا للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، وهو ما يعكس استمرار التقلبات الجوية المصاحبة للفترة الانتقالية بين الشتاء وبدايات الربيع.

الطقس

الصقيع يهدد المزروعات في وسط سيناء

حذرت الهيئة من فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، وهو ما قد يؤثر على بعض المحاصيل الزراعية الحساسة. ويأتي ذلك في ظل تسجيل درجات حرارة صغرى منخفضة، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية التي تتكون في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

 وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من اليوم.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يترتب عليه أي اضطرابات كبيرة في الأحوال الجوية.

وفي جنوب سيناء، تنشط الرياح على فترات متقطعة، وهو ما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المدن، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة.
الإسكندرية: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.
مطروح: العظمى 19 درجة، والصغرى 10 درجات.
سوهاج: العظمى 24 درجة، والصغرى 9 درجات.
قنا: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة.
أسوان: العظمى 27 درجة، والصغرى 12 درجة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، خاصة في محافظات الصعيد، حيث ترتفع الحرارة نهارًا بشكل واضح، بينما تنخفض ليلًا إلى مستويات باردة.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

في ضوء هذه التوقعات، تنصح الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة لكبار السن والأطفال، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما شددت على ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظرًا لاحتمالية تغير الأحوال الجوية بشكل سريع خلال هذه الفترة من العام.

وبين أجواء دافئة نسبيًا نهارًا وبرودة قاسية ليلًا، يستمر الطقس في تقديم مفاجآته، ليبقى الحذر واجبًا، خاصة مع تكون الصقيع في بعض المناطق الزراعية، وتزايد فرص الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية مع ساعات الفجر الأولى.
 

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس حالة الطقس غدا

