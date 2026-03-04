سعر صادم ومواصفات مثيرة.. آبل تطلق MacBook Neo أرخص لابتوب في تاريخها

كشفت شركة آبل Apple، عن حاسوب محمول منخفض التكلفة جديد، يحمل اسم MacBook Neo؛ في خطوة تمثل أول دخول مباشر للشركة إلى الشريحة نفسها التي استهدفتها جوجل عبر أجهزة Chromebook، ليصبح الجهاز الأقل تكلفة في تاريخ أجهزة ماك المحمولة.

ويأتي الجهاز الجديد- الذي يتميز بتصميم ملون وخفيف الوزن- مدعوما بشريحة من فئة هواتف آيفون، ويبدأ سعره من 599 دولارا، ليستهدف الطلاب والمستخدمين الذين لا تتطلب أعمالهم مهاما كثيفة مثل تحرير الفيديو أو تصميم الرسوميات ثلاثية الأبعاد.



مواصفات MacBook Neo

يأتي حاسوب MacBook Neo بشاشة قياس 13 بوصة، وهيكل معدني بوزن 2.7 رطل، يوفر سطوعا يصل إلى 500 شمعة، وهو مستوى مماثل لجهاز MacBook Air، إضافة إلى منفذي USB-C ومقبس سماعة رأس.

ويأتي الحاسوب بشاشة قياس 13 بوصة وأربعة ألوان هي: الفضي، والوردي الفاتح (Blush)، والحمضي (Citrus)، والنيلي (Indigo)، وتبلغ سعة التخزين في الطراز الأساسي 256 جيجابايت، فيما يوفر الإصدار الأعلى بسعر 699 دولارا سعة 512 جيجابايت إضافة إلى ميزة Touch ID.

MacBook Neo

وتؤكد الشركة أن البطارية تدوم حتى 16 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، يتم تزويدها عبر أحد منفذي USB-C، كما يتضمن الجهاز منفذ سماعات رأس تقليدي 3.5 ملم، وللمقارنة، يوفر MacBook Air عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

ويضم الحاسوب كاميرا FaceTime HD بدقة 1080p مع ميكروفونين مزدوجين، إلى جانب مكبرات صوت جانبية تدعم الصوت المكاني Spatial Audio.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن الجهاز يؤدي المهام اليومية بسلاسة، من تصفح الإنترنت وبث المحتوى، إلى تحرير الصور واستكشاف الهوايات الإبداعية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه أسرع بنسبة تصل إلى 50% في المهام اليومية مثل تصفح الويب، وبما يصل إلى 3 أضعاف في تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مقارنة بأكثر حواسيب PC مبيعا المزودة بأحدث معالجات Intel Core Ultra 5.

MacBook Neo

ويعتمد MacBook Neo على معالج رسومي بخمسة أنوية (5-core GPU) ومحرك عصبي مكون من 16 نواة (16-core Neural Engine)، ما يتيح أداء في الألعاب ومهام الذكاء الاصطناعي قريبا من مستوى هواتف آيفون الحديثة، ويأتي الجهاز بتصميم خال من المراوح على غرار MacBook Air ما يتيح تشغيلا صامتا بالكامل.

ويتزامن إطلاق الجهاز مع ارتفاع أسعار الطرازات المتقدمة مثل MacBook Pro، التي زادت بما يصل إلى 400 دولار مقارنة بالجيل السابق، في ظل نقص مستمر في الذاكرة رام.

وفي هذا السياق، قد يشكل MacBook Neo خيارا جذابا للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى مواصفات تقنية متقدمة أو لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومة اقتناء حاسوب ماك باللون الوردي.