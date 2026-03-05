حرب نفسية.. طهران تنفي مزاعم أمريكا بشن هجوم بري من الأكراد شمال إيران

نفى مصدر أمني إيراني، الخميس، صحة التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول مسلحين أكراد إلى الأراضي الإيرانية وبدء عملية برية شمال غربي البلاد.

وأوضح المصدر أن هذه الأنباء تندرج ضمن ما وصفه بـ"عمليات حرب نفسية" تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي بعد ما قال إنه فشل في تحقيق أهداف ميدانية.

وأكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة على امتداد الحدود مع العراق، لاسيما في محافظة إيلام، مشدداً على جاهزية القوات العسكرية والأمنية للدفاع عن الأراضي الإيرانية، كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لما سماها "الشائعات" ومتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام الموثوقة.

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية أفادت بأن جماعات كردية إيرانية بدأت هجوماً برياً داخل إيران، بمشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب "حياة كردستان الحرة"، وسط حديث عن تحركات عسكرية في مناطق حدودية، و في المقابل، لم تصدر أي تأكيدات مستقلة بشأن صحة تلك التقارير.