ترامب: القوات الأمريكية في موقف قوي للغاية في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية في "موقف قوي للغاية" في إيران، واصفا ذلك بأنه تقدم كبير بعد أقل من أسبوع على اندلاع الحرب.

وأفاد ترامب:"نحن في موقع قوي للغاية حاليا، وقيادتهم تضمحل بسرعة. يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا"، و ذلك خلال تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة "تنتصر على إيران" في الحرب التي بدأت السبت، معتبرا أن النظام الإيراني "انتهى".



وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي: "انتهى أمرهم.. نضربهم وهم ساقطون أرضا"، مؤكدا أن "أمربكا تنتصر على إيران".

وتابع: "لا توجد أنصاف حلول، ولن نسمح لإيران بأن تراوغ أو تماطل"، مشيرا إلى أن "كبار القادة الإيرانيين قُتلوا، وخلفاؤهم إما مفقودون أو مختبئون".



وفيما يتعلق بسير العمليات، قال وزير الدفاع الأمريكي إن القوات الأمريكية تنفذ العملية العسكرية في إيران "على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت خلال أيام قليلة من فرض سيطرة كاملة على المجال الجوي الإيراني.



وأضاف أن مختلف أنواع الطائرات الأمريكية تنفذ عمليات قصف داخل إيران، مؤكدا أن واشنطن تسيطر أيضا على الممرات البحرية.

وقال هيغسيث إن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، مضيفا أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد في المحيط الهندي، في حادثة أعلنت عنها سريلانكا بعدما كانت السفينة قرب سواحلها.