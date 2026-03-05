بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»

روى الفنان مصطفى كامل، تفاصيل أزمته مع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وسبب عدم اعتذارها لنقابة المهن الموسيقية حتى الآن، خاصة بعد توجيه أكثر من إنذار وإخطار لها على خلفية الإساءة لمدير أعمالها المصري وعضو النقابة، مما أدى إلى صدور قرار بإيقافها عن العمل بداخل مصر.

وقال مصطفى كامل خلال لقائه ببرنامج “كشف حساب” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة “هي”: أنا معنديش حسابات تحت الترابيزة، ليا زميل عضو جمعيه عمومية هو مدير أعمالها، أشتكى إنها كتبت كلام وحش عنه، أنا بعت إنذارات وطلب حضور، لإني مبحبش الشطب والمنع بحس إني قاتل، ولكن في ناس عملنا معاهم ده لأنهم يستحقوا، وزميلي ده له حق عليا، وابتديت أكلم المستشار القانوني ياسر قنطوش محاميها، الموضوع سهل صالحي الراجل وراضيه.

وتابع مصطفى كامل: «دوري أحمي حقه، ولما مجتش هيفاء واعتذرت، خدنا القرار، ومبعرفش أكل حرام ولا ليا في القذارة بخاف على سُمعتي، كلمتني عن طريق شخص صاحبي وأخويا وطلبت تكلمني، قولتلها يا هيفاء أنتي اخطأتي في حقه وكان أقربلك مني، لما ابعتلك أقولك تعالي إتراضي بعد ما أسأتي له فأنتي مجتيش، قالتلي لو ينفع أجيلك البيت، في الوضع ده أنا اتحط في مكان مش كويس الازمة تخلص مع زميلي في النقابة وبيتي مفتوحلك» .



