صرحت وسائل إعلام إيرانية، بشن قصف إيراني على مقرات الأكراد في السليمانية بالعراق، ويأتي ذلك في أعقاب ما تردد حول هجوم بري لقوات كردية عراقية في إيران .

وأكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران لن تتسامح مع أي تحرّك تقوم به جماعات انفصالية داخل البلاد، مشدداً على أن القوات المسلحة تُحكم سيطرتها الكاملة على الأوضاع.

وأوضح لاريجاني، أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتابع التطورات عن كثب، وأن أي محاولات لزعزعة الاستقرار سيتم التعامل معها بحزم، في ظل ما وصفه بجهود مستمرة للحفاظ على أمن البلاد ووحدة أراضيها.