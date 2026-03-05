قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لمواجهة التحديات الإقليمية.. الزراعة تطلق خطة لتأمين سلاسل الإمداد وفتح مسارات بديلة

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي

خطة استباقية وضعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عقب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط شملت بدائل لوجستية، وفتح مسارات تجارية، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد للحفاظ على استقرار الأسواق.  

هدفنا واضح: حماية مصالح المزارعين والمصدرين واستمرار وصول المنتجات المصرية لكل الأسواق العالمية مهما كانت التحديات.
 

فيما أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على المنافذ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  على التزام الوزارة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخلق حالة من التوازن والتنافسية داخل الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار.

وقالت إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إن منافذ وزارة الزراعة تواصل طرح اللحوم البلدية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 250 و280 جنيهًا وفقًا لنوع القطعية، بينما يُطرح اللحم المفروم بالسعر نفسه، وتصل الكبدة البلدي إلى 280 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر السجق البلدي ما بين 280 و290 جنيهًا.

وأضافت أن الوزارة لا تقتصر على اللحوم فقط، بل توفر مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 30%، كما يتم طرح البيض والدواجن بأسعار أقل من السوق الخارجي بنحو 20%.

وأوضحت أن أسعار البيض والدواجن بطبيعتها متغيرة لارتباطها بالبورصة، إلا أنها تظل في جميع الأحوال أقل من الأسعار المتداولة خارج المنافذ.


وشددت المشرف العام على منافذ الزراعة على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل منتظم في جميع المنافذ المنتشرة بالمحافظات، بما يضمن الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ويسهم بفاعلية في خطة الدولة لمواجهة موجات الغلاء.

وكشفت إبراهيم عن قائمة بأسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى المتوافرة بالمنافذ، والتي جاءت على النحو التالي:


العسل: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيهًا ويصل حتى 250 جنيهًا حسب النوع.
الأرز: يتراوح سعر الكيلو ما بين 20 و25 جنيهًا.
المربى: 65 جنيهًا للكيلو.
الصلصة: يبدأ سعر البرطمان من 9 جنيهات.
زيت الزيتون: يصل سعر اللتر إلى 200 جنيه.
كرتونة البيض: 110 جنيهات.
البطاطس: 4 جنيهات للكيلو.

أما عن طرح الكحك والبسكويت ، أوضحت أنه سيتم طرحها بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، خلال الأيام المقبلة.

وزارة الزراعة الشرق الأوسط فتح مسارات تجارية سلاسل الإمداد حماية مصالح المزارعين والمصدرين

