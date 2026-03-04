قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادًا لمواجهة الاتحاد .. جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
ديني

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

أداء العمرة
أداء العمرة
أحمد سعيد

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن عدة الوفاة أمر تعبدي محض تؤدي فيه المرأة حق الله سبحانه وتعالى، موضحة أن عدة الوفاة لها ضوابط خاصة. 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تصريحات تلفزيونية، إذ تمكث السيدة في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها، وتلتزم خلال هذه الفترة بعدم الزينة أو التعطر أو التطيب أو حضور أماكن اللهو والمرح، مع الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية، ولا تخرج إلا للضرورة كعمل لا يقوم به غيرها أو إنهاء أوراق ومعاش لا يستطيع أحد القيام به بدلاً عنها.

هل يجوز حضور زفاف الأخت في عدة الوفاة؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن حضور زفاف الأخت لا يُعد من الضرورات، خاصة إذا كان الفرح يشتمل على مظاهر الاحتفال المعروفة من غناء ولهو ويُقام ليلًا، ففي هذه الحالة الأولى أن تمكث في بيت الزوجية وتؤجر على التزامها، أما إذا خلا الأمر من مظاهر الاحتفال وكان في غير وقت الليل ولا يترتب عليه مخالفة لضوابط العدة، فلا حرج حينها، مؤكدة أن الأفضل مراعاة أهل العروس لحال المعتدة وتأجيل الزفاف إن أمكن دعمًا لها في طاعتها.

وأضافت عضو الأزهر للفتوى، أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون من سيحج قد حج عن نفسه أولًا، وأن يكون العذر المانع للشخص عذرًا دائمًا لا يُرجى زواله، كمرض قرر الأطباء أنه يمنعه نهائيًا من أداء المناسك حتى ولو باستخدام الوسائل المساعدة، أما إن كان هناك أمل في الشفاء فلا يجوز الحج عنه، ويجوز كذلك الحج عن المتوفى خاصة إذا كان قد أوصى بذلك وترك مالًا يُنفذ منه هذا الأمر، وفي حال العجز التام عن الوفاء بنذر طاعة يجوز الانتقال إلى كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟

وأكدت عضو الأزهر للفتوى أن استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء الحج أو العمرة جائز شرعًا إذا قرر الأطباء أنها لا تضر ولا يترتب عليها أذى، وكانت المرأة قد جربتها سابقًا ولم تسبب لها اضطرابًا أو نزول دم يربك أداء المناسك، مع الإشارة إلى أن الأولى هو ترك الأمر على طبيعته تعبّدًا لله ما لم تكن هناك ضرورة، كما بينت أن رضاعة الأم لا تمنعها من أداء الحج أو العمرة ما دامت طاهرة ولا يترتب على سفرها ضرر بالطفل، فإن خيف الضرر قُدمت مصلحة الطفل، وإن أمكن اصطحابه كان ذلك أولى.

وأكدت عضو الأزهر للفتوى، أن صلاة المرأة في جماعة مع زوجها أو غيره تكون خلف الرجل لا بمحاذاته، وأن زيارة القبور جائزة للنساء بضوابط الشرع دون تبرج أو مخالفة لآداب المكان، كما أن الغسل الشرعي يتحقق بتعميم الجسد بالماء مع النية سواء استُخدم الصابون قبل ذلك أو بعده، لأن العبرة بجريان الماء على جميع البدن.

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر للفتوى هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة العمرة استخدام حبوب تأخير الحيض الأزهر

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

وزير الكهرباء خلال لقائه

وزير الكهرباء: خبرات كوادر مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين واستقرار الكهرباء

الصحفيين

علا الشافعي: مراحل إعداد مسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية

البابا تواضروس

"الحرية عطية وليست فوضى".. أبرز دروس من مثل الابن الضال في عظة البابا

بالصور

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

