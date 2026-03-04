تعتيم كبير.. أحمد موسى: إسرائيل عندها خسائر بالمليارات بسبب الهجمات الإيرانية

أكد الإعلامي احمد موسى، أنه هناك تعتيم كبير من جانب إسرائيل على حجم خسائرها بسبب الهجمات الإيرانية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لا أحد يعلم حجم الخسائر في إيران وإسرائيل بعد 4 أيام من الحرب".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "اللي بيتعرض في الإعلام الدولي عما يحدث داخل إسرائيل من خسائر لا يتجاوز 5%، إسرائيل عندها خسائر بالمليارات بسبب الهجمات الإيرانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إيران تحتاج إلى 40 لـ 50 سنة كي تعود من جديد، وعادة الدولة اللي بتروح مش بترجع".