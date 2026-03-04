لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد

أكد الإعلامي احمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تدمير البحرية الإيرانية وكل القطع البحرية الإيرانية .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا نشرت مقطع فيديو لتدمير سفينة إيرانية بطوربيد قرب سريلانكا ".
ولفت الإعلامي احمد موسى :" أمريكا تستخدم طوربيد في عملية عسكرية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ".
أكمل الإعلامي أحمد موسى :" الامريكان يتباهون بالضربة الأمريكيةضد سفينة إيرانية".
وتابع الإعلامي احمد موسى :" الامريكان بيستخدموا أسلحة حديثة وجديدة واستخدموا امس صاروخ لأول مرة".