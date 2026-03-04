قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها

احمد موسى
احمد موسى
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تشهد ما وصفه بـ«أعنف وأقوى هجوم صهيو أمريكي»، مؤكدًا أن الهجوم تشارك فيه مختلف أنواع المقاتلات الحربية.

وكتب الإعلامي احمد موسي عبر حسابه علي "اكس" طوال الساعات الماضية تشهد إيران أعنف وأقوى هجوم صهيو أمريكى .. هجوم  تشارك فيه كافة المقاتلات وتجربة صواريخ باليستية تستخدم لأول مرة مع حاملتى الطائرات.

وأضاف"الهجمات تشمل مختلف المناطق فى إيران فى توقيتات متزامنة ، هذه أصعب ليلة تمر على إيران تفجيرات لا تتوقف وخسائرها لا تحصى .

هذه ليلة سقوط طهران وباقى المدن الإيرانية خطة تدمير وإنهاء بل وإسقاط  إيران تسير أسرع مما حدد لها . من ساعدوا نظام الملالى قبل 47 عاما هم أنفسهم من يقضوا عليه الآن".

احمد موسى ايران امريكا

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهضم

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

بالصور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

