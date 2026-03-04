أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تشهد ما وصفه بـ«أعنف وأقوى هجوم صهيو أمريكي»، مؤكدًا أن الهجوم تشارك فيه مختلف أنواع المقاتلات الحربية.

وكتب الإعلامي احمد موسي عبر حسابه علي "اكس" طوال الساعات الماضية تشهد إيران أعنف وأقوى هجوم صهيو أمريكى .. هجوم تشارك فيه كافة المقاتلات وتجربة صواريخ باليستية تستخدم لأول مرة مع حاملتى الطائرات.

وأضاف"الهجمات تشمل مختلف المناطق فى إيران فى توقيتات متزامنة ، هذه أصعب ليلة تمر على إيران تفجيرات لا تتوقف وخسائرها لا تحصى .

هذه ليلة سقوط طهران وباقى المدن الإيرانية خطة تدمير وإنهاء بل وإسقاط إيران تسير أسرع مما حدد لها . من ساعدوا نظام الملالى قبل 47 عاما هم أنفسهم من يقضوا عليه الآن".