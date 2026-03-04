قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

الهروب من الشرق الأوسط
ناصر السيد

مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية–الأمريكية–الإيرانية، تسارعت العديد من الدول الأوروبية لإجلاء رعاياها العالقين في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة تعمل مع شركات الطيران لتعزيز عمليات الإجلاء. وكتبت على موقع «إكس»: «استؤنفت رحلات تجارية محدودة من الإمارات العربية المتحدة، حيث نعمل مع الحكومة وشركات الطيران. كما ستُسير طائرة مستأجرة من المملكة المتحدة من سلطنة عُمان، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا».

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تستعد لإجلاء مواطنيها من المنطقة، بدءًا برحلتين مساء الثلاثاء، مضيفًا أن نحو 400 ألف مواطن فرنسي موجودون في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، يوم الثلاثاء، أنها رتبت رحلتين تجاريتين خاصتين من عُمان إلى روما لنحو 300 شخص، كما يجري الترتيب لرحلة أخرى من أبوظبي تقل نحو 200 شخص، بينهم طلاب من منظمة «رابطة الطلاب العالمية» في دبي. وأضافت الخارجية الإيطالية أنه تم تحديد موعد لرحلة إضافية يوم الأربعاء من مسقط.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن أول طائرة إجلاء تابعة للحكومة التشيكية هبطت في براغ يوم الثلاثاء، موضحة أن طائرة إيرباص عسكرية وصلت من الأردن وتتسع لنحو 40 راكبًا، مع توقع وصول طائرتين أخريين في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال زدينيك فيكتورين، الذي كان مسافرًا مع عائلته، لوكالة «أسوشيتد برس» إن رحلتهم كانت «مثالية»، لكنه لم يتوقع اندلاع الحرب خلال إقامتهم، مضيفًا: «عندما يقول السياسيون يومًا إن المحادثات تسير على ما يرام، ثم تبدأ الحرب في اليوم التالي، يصعب استيعاب ذلك».

الهروب من الجحيم الآلاف من الأوروبيين اشتعال الحرب ضد إيران الحرب ضد إيران وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر شركات الطيران الرئيس الفرنسي ماكرون

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

