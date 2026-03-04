قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
بالصور

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أسماء عبد الحفيظ

تُعد مشكلات البروستاتا من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الرجال بعد سن الأربعين، ومع تزايد الوعي الصحي، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لدعم صحة البروستاتا وتقليل عوامل الخطر، خاصة فيما يتعلق بالتهابات البروستاتا أو تضخمها أو حتى سرطان البروستاتا.

ومن بين المشروبات التي لاقت اهتمامًا واسعًا في الدراسات الغذائية: عصير الطماطم الطبيعي، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

لماذا عصير الطماطم؟

الطماطم غنية بمركب يُعرف باسم الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنحها اللون الأحمر، ويرتبط في العديد من الأبحاث بدعم صحة البروستاتا.

ويُعتقد أن الليكوبين يساعد في:

  • تقليل الالتهابات.
  • مكافحة الإجهاد التأكسدي.
  • دعم الخلايا السليمة في البروستاتا.
  • تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

واللافت أن امتصاص الليكوبين يزيد عند طهي الطماطم أو عصرها، خاصة مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

 

ما علاقة البروستاتا بالسرطان؟

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الرجال، وتلعب عوامل مثل العمر، والتاريخ العائلي، ونمط الحياة دورًا في زيادة الخطر.

ورغم أنه لا يوجد مشروب يمنع السرطان بشكل قاطع، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل عوامل الخطورة ودعم الصحة العامة.

 

كيف يمكن تناوله بطريقة صحية؟

  • كوب واحد من عصير الطماطم الطازج يوميًا.
  • بدون إضافة سكر أو أملاح زائدة.
  • يمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون لتحسين الامتصاص.
  • تناوله مع وجبة متوازنة وليس على معدة فارغة لمن يعانون من الحموضة.
  • مشروبات أخرى قد تدعم صحة البروستاتا.

إلى جانب عصير الطماطم، تشير بعض الدراسات إلى فوائد محتملة لـ:

  • الشاي الأخضر.
  • عصير الرمان.
  • الماء بكميات كافية لدعم وظائف المسالك البولية.

لكن يبقى الأساس هو النظام الغذائي المتوازن، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني.

متى يجب زيارة الطبيب؟

أي أعراض مثل:

  • صعوبة في التبول.
  • تكرار التبول ليلًا.
  • ألم في الحوض.
  • ضعف تدفق البول.

تتطلب استشارة طبية وعدم الاكتفاء بالمشروبات الطبيعية.

