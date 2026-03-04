تُعد مشكلات البروستاتا من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الرجال بعد سن الأربعين، ومع تزايد الوعي الصحي، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لدعم صحة البروستاتا وتقليل عوامل الخطر، خاصة فيما يتعلق بالتهابات البروستاتا أو تضخمها أو حتى سرطان البروستاتا.

ومن بين المشروبات التي لاقت اهتمامًا واسعًا في الدراسات الغذائية: عصير الطماطم الطبيعي، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

لماذا عصير الطماطم؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

الطماطم غنية بمركب يُعرف باسم الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنحها اللون الأحمر، ويرتبط في العديد من الأبحاث بدعم صحة البروستاتا.

ويُعتقد أن الليكوبين يساعد في:

تقليل الالتهابات.

مكافحة الإجهاد التأكسدي.

دعم الخلايا السليمة في البروستاتا.

تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

واللافت أن امتصاص الليكوبين يزيد عند طهي الطماطم أو عصرها، خاصة مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

ما علاقة البروستاتا بالسرطان؟

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الرجال، وتلعب عوامل مثل العمر، والتاريخ العائلي، ونمط الحياة دورًا في زيادة الخطر.

ورغم أنه لا يوجد مشروب يمنع السرطان بشكل قاطع، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل عوامل الخطورة ودعم الصحة العامة.

كيف يمكن تناوله بطريقة صحية؟

كوب واحد من عصير الطماطم الطازج يوميًا.

بدون إضافة سكر أو أملاح زائدة.

يمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون لتحسين الامتصاص.

تناوله مع وجبة متوازنة وليس على معدة فارغة لمن يعانون من الحموضة.

مشروبات أخرى قد تدعم صحة البروستاتا.

إلى جانب عصير الطماطم، تشير بعض الدراسات إلى فوائد محتملة لـ:

الشاي الأخضر.

عصير الرمان.

الماء بكميات كافية لدعم وظائف المسالك البولية.

لكن يبقى الأساس هو النظام الغذائي المتوازن، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني.

متى يجب زيارة الطبيب؟

أي أعراض مثل:

صعوبة في التبول.

تكرار التبول ليلًا.

ألم في الحوض.

ضعف تدفق البول.

تتطلب استشارة طبية وعدم الاكتفاء بالمشروبات الطبيعية.