مصر تستقبل العالم.. بطولتان دوليتان للرماية في توقيت واحد بمشاركة 250 راميا

تستضيف القاهرة بطولتين دوليتين للرماية بالتزامن، هما البطولة الإفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، وبطولة الرماية الكومباك سبورتج، وذلك على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، في مشهد رياضي استثنائي يؤكد مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

تنظيم بطولتين دوليتين في وقت واحد ليس مجرد حدث عابر، بل خطوة تعكس ثقة الاتحادات والوفود الدولية في قدرة الدولة المصرية على إدارة كبرى الفاعليات وفق أعلى المعايير التنظيمية، في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار وبنية رياضية متطورة ورماه محترفين قادرين على المنافسة الحقيقية جعلت منها وجهة مفضلة لاستضافة البطولات القارية والعالمية.

250 رامياً من 11 دولة.. القاهرة نقطة الالتقاء

تشهد البطولتان مشاركة 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة هي:

انجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب مصر البلد المُضيف.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول اعتباراً من 21 مارس، في أجواء تعكس حيوية الحركة السياحية والرياضية معاً، حيث لا تقتصر الزيارة على المنافسات فقط، بل تمتد لتشمل جولات سياحية وزيارات لأبرز المعالم، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية ويعزز حركة الإشغال الفندقي والأنشطة المرتبطة بالحدث.

برنامج حافل بالمنافسات

أولاً: البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق المروحية بالخرطوش

الثلاثاء 24 مارس: التدريبات الرسمية

الأربعاء 25 مارس: بطولة الرئيس

الخميس 26 والجمعة 27 مارس: بطولة الجائزة الكبرى

السبت 28 والأحد 29 مارس: البطولة الإفريقية

الاثنين 30 والثلاثاء 31 مارس: راحة وسفر بعض الوفود.

ثانياً: بطولة الرماية الكومباك سبورتج

الأربعاء 1 والخميس 2 أبريل: التدريبات الرسمية

الجمعة 3 والسبت 4 أبريل: بطولة الكومباك على 100 طبق

الأحد 5 والاثنين 6 أبريل: سفر الوفود

ومن المنتظر أن يشهد حفل الختام حضور السيد وزير الشباب والرياضة وعدد من سفراء الدول المشاركة، في تأكيد على أهمية الحدث رياضياً ودبلوماسياً.

استضافة بطولتين دوليتين في توقيت واحد تمثل رسالة واضحة بأن مصر قادرة على التنظيم المحترف والتنافس العالمي بلد الأمن والأمان، وأن العالم عندما يبحث عن بيئة مستقرة وتنظيم احترافي يتجه إليها بثقة كاملة.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن إقامة البطولتين بالتزامن يعكس حجم التطور الذي شهدته ميادين الرماية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الحدث يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر قارياً ودولياً، فضلاً عن دعم السياحة الرياضية وجذب مزيد من الفاعليات العالمية مستقبلاً.

وأضاف "حسني" لا تكتفي القاهرة باستضافة المنافسات، بل تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرياضة والاستقرار والتنظيم الراقي، لتؤكد أن مصر ستظل دائماً نقطة التقاء العالم عندما يتعلق الأمر بالرياضة والأمان والاحترافية.