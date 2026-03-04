قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى

المتهم بقتل صغار المنوفية
المتهم بقتل صغار المنوفية
مروة فاضل

شهدت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار المنوفية أبناء قرية الراهب. 

وحضرت والدة المتهم بقتل الصغار وانهارت داخل قاعة المحكمة فور مشاهدتها نجلها في قفص الاتهام.

وأصيبت الأم بوعكة صحية فور سماعها خبر تأييد حكم الإعدام علي نجلها بعد إبداء الرأي الشرعي في إعدامه. 

وأكد محامي المتهم انه تم نقل الأم إلي المستشفى فور سماعها خبر إعدام نجلها. 

وقررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية تأييد حكم الإعدام علي المتهم بقتل صغار المنوفية أبناء قرية الراهب انتقاما من والدهم. 

جاء ذلك بعد أخذ الراي الشرعي من فضيلة المفتي بإعدام المتهم في ثاني جلسات المحاكمة. 

وشهدت الجلسة الأولي مفاجآت كثيرة بعد اعتراف المتهم بوجود علاقة محرمة بينه وبين والد الأطفال منذ فترة وقرر والد الأطفال التوبة لله والابتعاد عنه فقرر الانتقام منه ومن أطفاله قائلا في التحقيقات “ كنت عاوز أحرق قلبه ”.

كما اعترف المتهم باستدراج الأطفال إلي منزل جدته المهجور وقام بخنقهم بقطعة قماش حتي الموت وتركهم وذهب للبحث عنهم مع أسرتهم. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شبين الكوم بالعثور علي 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة للمركز. 

بالانتقال تبين مصرع 3 أطفال اثنين أشقاء ونجلة عمهم مخنوقين داخل المنزل وبالبحث تبين أن وراء الواقعة صديق والدهم بسبب خلافات بينهم فقرر الانتقام من والدهم. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدام المتهم. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الراهب محكمة جنايات شبين الكوم صغار المنوفية

