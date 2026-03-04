دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامية، أن هناك سؤالًا من فتاة تقول: هل الغش في الامتحانات يبطل الصيام؟ وقالت إن الغش فعل منكر، لكنه لا يبطل الصيام، وأن من غشنا فليس منا.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن الغش يقلل أجر الصيام، وأن كل ذلك يكون بأمر من الله.

ولفتت إلى أن الغش ليس أمرًا عاديًا، أو من باب مساعدة الآخرين، لأنه مخالف لتعاليم الله، ولذلك على كل شخص تطبيق أوامر الله.

وأشارت إلى أن التخلص من الغش في سن صغيرة يكون له تأثير إيجابي على الحياة بعد الكبر.