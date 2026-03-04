موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك

علق الإعلامي هيثم فاروق علي تصدر نادي الزمالك الي قايمة الدوري الممتاز علي الرغم من الظروف التي تمر بيها النادي

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي اكس :" الناس ح تموت ان الزمالك في الصدارة بقارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه .ان شاء الله الزمالك يكسب انبي ويرجع من الكونغو بنتيجة إيجابية رغم أنف الحاقدين .موتوا بغيظكم.



حافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.