مصطفى بكري: إيران فاجأت أمريكا وإسرائيل بقوة غير متوقعة

علق الإعلامي مصطفي بكري علي آخر تطورات حرب إيران مع إسرائيل وأمريكا.

وكتب بكري من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏الصواريخ تنهمر علي الإسرائيليين ، هل تستطيع حكومة نتنياهو أن تتحمل تبعات الحرب الأيام القادمة.

أضاف :٠ أعتقد أن ترامب ونتنياهو في حالة رعب ، أتوقع أن استمرار الحرب سيوسع رقعتها ، ويهز مركز ترامب ونتنياهو أمام الرأي العام .

تابع :٠ الصدمة الأكبر أن أمريكا وإسرائيل لم تحسبا قوة إيران بشكل صحيح . إيران فاجأت الجميع ، والتنسيق المشترك والمتزامن مع حزب الله كان مفاجئا في إطلاق الصواريخ في وقت واحد .

اختتم :٠ الأخطر هو إغلاق مضيق هرمز وتداعياته علي اقتصادات العالم . هذه الحرب المجنونة يجب أن تتوقف قبل أن تتحول إلي حرب عالمية ثالثة ، تأكل الأخضر واليابس . قطر تعلن حالة القوة القاهره ووقف إنتاج الغاز والمنتجات ذات الصله ، وهو القرار الذي ستعاني أوروبا والعالم من تبعاته.