غياب إيران عن ورشة فيفا يثير التساؤلات قبل مونديال 2026

كشفت تقارير إعلامية عن عدم مشاركة ممثلي منتخب إيران في ورشة العمل التي ينظمها FIFA بمدينة أتلانتا، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هل يهدد الغياب مشاركة إيران في المونديال؟

وبحسب ما أوردته Front Office Sports، فإن إيران لم توفد أي مندوب لحضور الاجتماعات التحضيرية، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح رسمي من فيفا بشأن أسباب الغياب.

ورغم ذلك، أكدت الشبكة أن المنتخب الإيراني لم يتعرض لأي قرار استبعاد أو حظر رسمي، سواء من جانب فيفا أو السلطات الأمريكية، ولا يزال اسمه مدرجًا في جدول المباريات، ومن المقرر أن يخوض ثلاث مباريات في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، مع احتمالية مواجهة المنتخب الأمريكي في دور الـ32 حال تأهله.

وتُعقد الورش التنظيمية في أتلانتا بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية، ضمن التحضيرات للبطولة التي تقام خلال شهري يونيو ويوليو.

مجموعة إيران ومواعيد مبارياتها

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات:

منتخب مصر

منتخب بلجيكا

منتخب نيوزيلندا

وكان المنتخب الإيراني قد حسم تأهله في مارس الماضي متصدرًا مجموعته.

ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم يلتقي بلجيكا في 21 من الشهر ذاته بالمدينة نفسها، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 26 يونيو في سياتل.

سيناريو الانسحاب وإعادة توزيع المقاعد

يأتي هذا التطور في ظل توترات سياسية متصاعدة، ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية انسحاب إيران من البطولة. وفي حال حدوث ذلك رسميًا، قد يعاد توزيع مقاعد قارة آسيا.

وتشير التوقعات إلى أن منتخب الإمارات سيكون الأقرب لشغل المقعد الشاغر، يليه منتخب العراق، الذي يستعد لخوض الملحق القاري أمام بوليفيا أو سورينام. وقد يترتب على ذلك إعادة ترتيب آلية التأهل، سواء بتأهل مباشر للعراق أو انتقال الإمارات لخوض مواجهة فاصلة.