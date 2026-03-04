قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رياضة

متى يلعب الأهلي وبيراميدز في إفريقيا.. مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
حسن العمدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026، والتي ستقام بالكامل خلال شهر مارس الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب:

تم تعديل توقيتات الجولة الأولى لتتناسب مع مواعيد الإفطار في رمضان:

الجمعة 13 مارس

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي | 08:00 مساء

الجيش الملكي × بيراميدز  | 12:00 منتصف الليل

السبت 14 مارس

نهضة بركان × الهلال السوداني | 12:00 منتصف الليل

الأحد 15 مارس

 الترجي التونسي × الأهلي  | 11:00 مساء

مواعيد مباريات الإياب:

السبت 21 مارس

 بيراميدز × الجيش الملكي | 06:00 مساء

الأهلي × الترجي التونسي  | 09:00 مساء

الأحد 22 مارس

الهلال السوداني × نهضة بركان  | 06:00 مساء

الملعب المالي × ماميلودي صن داونز  | 06:00 مساء

الطريق إلى نصف النهائي:

سيتواجه الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مواجهة الهلال السوداني ونهضة بركان في نصف النهائي.

 فيما سيواجه الفائز من مجموع لقاءات الأهلي والترجي التونسي نظيره من مجموع مباراتي ماميلودي صن داونز والملعب المالي.


 

