ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
اقتصاد

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

رغم أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفعت الذهب والدولار معًا إلى ارتفاعات قوية في بدايتها، فإن المشهد داخل السوق المصرية بدأ يتغير خلال الأيام الأخيرة.

فبعد قفزة كبيرة سجلها المعدن الأصفر مع انطلاق التصعيد العسكري يوم السبت الماضي، بدأت الأسعار في التراجع المفاجئ اعتبارًا من منتصف تعاملات يوم الاثنين، واستمر الانخفاض حتى ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 عند آخر مستويات هبوط.

من صعود قوي إلى تراجع مفاجئ

وكان الذهب قد بدأ موجة ارتفاعه يوم السبت بالتزامن مع بدء الضربة الأمريكية، وسجل مستويات قياسية داخل السوق المحلية، مدفوعًا بحالة القلق العالمي.

لكن اعتبارًا من منتصف تعاملات الاثنين، بدأت الأسعار تفقد جزءًا من مكاسبها.

وشهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم استقراراً نسبياً وجاءت كالتالي:

• عيار 24: 8320 جنيهًا للشراء، و8264 جنيهًا للبيع.

• عيار 22: 7627 جنيهًا للشراء، و7574 جنيهًا للبيع.

• عيار 21: 7280 جنيهًا للشراء، و7230 جنيهًا للبيع، بتراجع بلغ نحو 170 جنيهًا.

• عيار 18: 6240 جنيهًا للشراء، و6194 جنيهًا للبيع.

• عيار 14: 4853 جنيهًا للشراء، و4810 جنيهات للبيع.

فيما سجل الجنيه الذهب 58,120 جنيهًا، بعدما كان قد تجاوز مستوى 60 ألف جنيه في ذروة الصعود.

الدولار يواصل الارتفاع

وفي المقابل، وعلى عكس التراجع المفاجئ للذهب، استمر الدولار في التحرك صعودًا أمام الجنيه، وسجل في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس:

• في البنك المركزي المصري: 49.81 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

• في البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

• في بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

فيما جاء أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر الدولار في الارتفاع ويكسر حاجز الـ 50 جنيهاً.

