سعر الدولار يواصل التحرك قرب مستوى 50 جنيهًا

صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمعظم البنوك العاملة في مصر.



وتجاوز سعر الدولار مستوى 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مع فروق محدودة بين البنوك.

اسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك، بحسب أحدث البيانات .



وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار

فيما بلغ السعر في بنك القاهرة 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.



وفي بنك «إتش إس بي سي» سجل الدولار 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء.

بينما وصل الأسعار في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية (SAIB) إلى 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.



سجل 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء في بنوك :" الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس" .

