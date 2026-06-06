1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

هبط سعر الذهب بمحلات الصاغة، حيث خسر الجرام الساعات الماضية نحو 145 جنيهًا متأثرًا بتحركات الأوقية بالبورصة العالمية، والتي واصلت نزيف الخسائر بعد صدور بيانات اقتصادية بالولايات المتحدة تدعم اتجاه رفع الفائدة، حيث جاءت بيانات سوق العمل الأمريكي أفضل من المتوقع، مما أثر بالسلب على الذهب يهبط بشكل ملحوظ.

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر الذهب عيار 21 نحو 1200 جنيه من أعلى سعر سجله في مطلع العام الجاري وهو 7650 جنيها.

ويأتي الذهب يهبط في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الأحداث الجيوسياسية العالمية، إلى جانب اجتماع بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف يونيو الجاري، والذي قد يحمل قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على تحركات المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا

أسباب هبوط الذهب اليوم

هبط الذهب يهبط اليوم بدعم من عدة عوامل متشابكة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

· بيانات سوق العمل الأمريكي: جاءت أفضل من المتوقع، مما يعزز قوة الاقتصاد الأمريكي.

· بيانات البطالة: استقرت عند نفس المستويات السابقة، دون تغيير يذكر.

· توقعات رفع الفائدة: كل البيانات تدعم احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

· قوة الدولار الأمريكي: ارتفاع الدولار يضغط على الذهب ويقلل جاذبيته كاستثمار بديل.

· تراجع الطلب المحلي: في أوقات الهبوط الحاد، يميل المواطنون إلى تأجيل الشراء.

سعر الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 6485 جنيهًا دون احتساب المصنعية، عند مستوى 6630 جنيهًا للجرام، أي أن الذهب يهبط بنحو 145 جنيهًا خلال جلسة تداول واحدة.

ويبلغ متوسط الفارق بين سعري البيع والشراء نحو 40 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن (آخر تحديث)

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة وفقًا لآخر تحديث لـ الذهب يهبط على النحو التالي:

· سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7411 جنيهًا.

· سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6485 جنيهًا.

· سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5558 جنيهًا.

· سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 4323 جنيهًا.

· سعر الجنيه الذهب: 51880 جنيهًا.

· سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية: 4334 دولارًا.

السوق العالمي وتأثيره على الذهب يهبط

على الصعيد العالمي، انخفض سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى 4334 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح التداولات قرب 4475 دولارًاامس.

ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لتطورات الأحداث الجيوسياسية العالمية، إلى جانب اجتماع بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف يونيو الجاري.

خسائر الذهب منذ مطلع العام

لم تقتصر خسائر الذهب يهبط على جلسة اليوم فقط، بل امتدت إلى خسائر أكبر منذ مطلع العام، فقد فقد عيار 21 نحو 1165 جنيهًا من أعلى سعر سجله مطلع العام الجاري البالغ 7650 جنيهًا.

ويُعد هذا الهبوط الحاد من أبرز موجات التراجع التي شهدها سوق الذهب المصري خلال العام الحالي.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة الذهب يهبط الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع، ففي عيار 21، يبلغ متوسط الفارق نحو 40 جنيهًا بين السعرين.

وهذا الفارق يمثل هامش ربح التاجر ويغطي مخاطر تقلب الأسعار خلال اليوم، وتختلف هذه الفروق من عيار لآخر ومن محل صاغة لآخر.

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح قيمة مصنعية الذهب عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة.

كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.

وعندما يهبط الذهب إلى هذه المستويات، يكون السعر النهائي للمستهلك هو سعر الجرام المعلن مضافًا إليه المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى.

توقعات الأيام المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الذهب يهبط في ظل حالة التذبذب الحادة في الأسواق العالمية.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستمر الذهب يهبط أم يعاود الصعود؟ الإجابة تعتمد على عدة متغيرات:

· اجتماع الفيدرالي الأمريكي: أي إشارات عن رفع الفائدة قد يزيد من حدة الهبوط.

· تطورات الشرق الأوسط: أي تصعيد جديد قد يدفع الذهب للصعود كملاذ آمن.

· حركة الدولار: استمرار قوة الدولار يعني استمرار الذهب يهبط.

· الطلب العالمي: انخفاض الطلب من أكبر مستهلكي الذهب (الصين والهند) يزيد من حدة التراجع.

نصائح للمشترين في ظل هبوط الذهب

· لا تتعجل الشراء: إذا كان الهدف استثماريًا، فقد يكون السعر الحالي ليس الأدنى.

· قارن بين المحلات: المصنعية تختلف، لذا قارن قبل الشراء.

· انتبه للفارق بين الشراء والبيع: إذا كنت تخطط للبيع لاحقًا، احسب الفارق جيدًا.

· تابع النشرات اليومية: الأسعار تتغير بسرعة في ظل تقلبات الذهب يهبط.