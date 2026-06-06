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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش من ساعات.. تفاصيل سعر الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 6-6-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وأبقت تداولات محلات الصاغة بمختلف مناطق الجمهورية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب مع تداولات اليوم حالة من التذبذب والتي تضمنت ارتفاعا طفيفا بقيمة 20 جنيها بعد انخفاض قيمته 120 جنيها في يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6485 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و 7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6793 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و 6425 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5558 جنيها للشراء و 5507 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4328 دولارا للشراء و 4327 دولارا للبيع.

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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