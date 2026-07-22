طارق السيد: الأهلي يتلقى عرضًا سعوديًا من أحد أندية الوسط لضم مصطفى شوبير

كشف الإعلامي طارق السيد أن النادي الأهلي تلقى عرضًا سعوديًا من أحد أندية الوسط للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح طارق السيد أن العرض وصل إلى إدارة الأهلي، التي تدرس الموقف في ظل تمسكها باستمرار الحارس، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق ومنتخب مصر، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية خارج مصر.

ويأتي ذلك في وقت ارتبط فيه اسم مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة باهتمام عدد من الأندية السعودية، وسط ترقب لموقف الأهلي النهائي من أي عروض رسمية قد تصل للحارس خلال الميركاتو الصيفي



كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام أحد الأندية الكبرى في دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن أحد كبار أندية الدوري السعودي بدأ تحركاته لبحث إمكانية التعاقد مع الحارس الدولي، حيث جرت اتصالات ومحادثات أولية لاستكشاف موقف الأهلي من الاستغناء عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي اهتمام النادي السعودي بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر في مونديال 2026، إذ شارك أساسيًا في خمس مباريات، وساهم في وصول "الفراعنة" إلى دور الـ16، ليحظى بإشادة واسعة على المستويين العربي والدولي.