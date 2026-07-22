وزيرة الفرنكوفونية الفرنسية: مصر لاعب رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أكدت إليونور كاروا، الوزيرة المفوضة المكلفة بشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج، أن مصر شريك استراتيجي لفرنسا وفاعل أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقالت الوزيرة الفرنسية، عبر صفحتها على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، في إطار زيارتها الرسمية إلى القاهرة، إن “فرنسا تظل، في ظل ظروف إقليمية صعبة، ملتزمة التزامًا تامًا بالوقوف إلى جانب مصر، الشريك الاستراتيجي واللاعب الرئيسي في تحقيق استقرار المنطقة”.

وأشارت كاروا إلى لقائها، خلال زيارتها الحالية للقاهرة، مع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، حيث تناولت المحادثات الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتداعياته، مؤكدة أنها حرصت خلال اللقاء على تسليط الضوء على ازدهار تعليم اللغة الفرنسية في مصر، والطموح المشترك لرفع عدد المدارس الناطقة بالفرنسية إلى 100 مدرسة بحلول عام 2035.

كما لفتت إلى مباحثاتها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتي جاءت في إطار متابعة اللقاء الذي جمعهما في أبريل الماضي بفرنسا، مؤكدة أن هذه المحادثات تعكس عمق التعاون الصحي بين البلدين، والذي تعزز منذ توقيع إعلان نوايا مشترك.

وأضافت أن الجانبين تطرقا إلى التبرع الفرنسي الجديد، الذي يبلغ 11 طنًا من المعدات الطبية والأدوية، والمخصص للمستشفيات المصرية التي تستقبل الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن بلادها، إلى جانب مصر، ملتزمة بشكل كامل بالاستجابة للطوارئ الإنسانية وتعزيز التعاون الصحي الذي أثبت فعاليته.